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Vídeo: Dos orcas sorprenden a una embarcación frente a la costa de Marbella

El vídeo muestra cómo los cetáceos se acercan de forma repetida a la popa del barco, donde se encuentra el timón, en una interacción que se prolonga durante varios minutos. Las imágenes recogen la cercanía de las orcas y la expectación que genera su presencia, en una escena cada vez más frecuente para los navegantes en la zona.

Vídeo: Dos orcas sorprenden a una embarcación frente a la costa de Marbella

Vídeo: Dos orcas sorprenden a una embarcación frente a la costa de Marbella | Fuengirola se queja

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Marta Ojeda
Publicado:

El vídeo no ha tardado en correr como la pólvora por las redes sociales tras captar la espectacular cercanía de dos orcas a una embarcación de recreo a 3 millas de Marbella. Una escena impactante a la par que llamativa, en la que los animales nadan junto al barco y se aproximan en varias ocasiones a escasos metros del casco, mientras la tripulación observa la situación con asombro y tensión.

Según las imágenes difundidas, los cetáceos se aproximan repetidamente al casco e interactúan con la zona de la popa, donde se encuentra el sistema de gobierno de la embarcación. La grabación, realizada desde el propio barco, muestra cómo las orcas acompañan el rumbo durante varios minutos, emergiendo una y otra vez alrededor de la embarcación en un contexto de expectación a bordo.

Aunque no se han reportado daños personales ni incidencias graves, el episodio vuelve a poner el foco sobre las cada vez más frecuentes interacciones entre orcas y embarcaciones en aguas del sur de la Península Ibérica. Desde 2020, científicos y autoridades marítimas han documentado centenares de encuentros similares, especialmente en el entorno del Estrecho de Gibraltar y las costas andaluzas.

Los expertos explican que estos animales suelen centrar su atención en el timón de los barcos, al que empujan o golpean. Aunque en ocasiones se habla de “ataques”, la comunidad científica mantiene abiertas distintas hipótesis sobre este comportamiento, que podría estar relacionado con el juego, la curiosidad o conductas aprendidas dentro de ciertos grupos de orcas. La grabación ha generado numerosos comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios destacan tanto la belleza del encuentro como la tensión del momento.

La “pandilla de Gladis”, las orcas que desafían a los yates en el Estrecho

Liderado popularmente por una hembra conocida como “White Gladis”, este grupo de orcas ha protagonizado desde 2020 numerosos episodios en los que embisten o golpean el timón de veleros y yates, un comportamiento que sigue siendo objeto de estudio por parte de la comunidad científica.

Aunque en redes sociales se ha popularizado la idea de una conducta vengativa o de “enseñanza” dentro del grupo, los expertos no han confirmado una única causa clara. Lo que sí se ha constatado es la recurrencia de estos encuentros, que han aumentado en los últimos años y generan tanto preocupación entre navegantes como interés científico.

¿Por qué las orcas atacan veleros y pequeños yates?

Las interacciones registradas en el Estrecho de Gibraltar afectan principalmente a embarcaciones de vela y pequeños yates, que son los objetivos más frecuentes. Las orcas suelen aproximarse desde la popa y concentrar los golpes en el timón, la parte clave para la maniobra del barco.

La comunidad científica no habla de ataques en sentido estricto, sino de un comportamiento complejo aún en estudio, que podría estar relacionado con el juego, la curiosidad o dinámicas aprendidas dentro de ciertos grupos. Otra hipótesis apunta a factores de estrés en la población, como el ruido submarino, la contaminación, el tráfico marítimo o la disminución del atún, su principal fuente de alimento.

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