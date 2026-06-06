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Guía de la visita del Papa León XIV a Madrid: programa y horarios de los días 6, 7, 8 y 9 de junio

Durante cuatro días, entre el 6 y el 9 de junio, el Santo Padre desarrollará una intensa agenda que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actos con distintos sectores de la sociedad. Madrid será la primera parada de un recorrido que también incluirá Canarias y Cataluña.

Imagen del papa León XIV

Imagen del papa León XIVEFE

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Marta Alarcón
Publicado:

La capital española ultima los preparativos para recibir al Papa León XIV en su primer viaje oficial a España. Se trata de una visita histórica, ya que ningún pontífice visitaba el país desde 2011, cuando Benedicto XVI acudió a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

Durante cuatro días, entre el 6 y el 9 de junio, el Santo Padre desarrollará una intensa agenda que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y actos con distintos sectores de la sociedad. Madrid será la primera parada de un recorrido que también incluirá Canarias y Cataluña.

Sábado 6 de junio

La llegada del pontífice está prevista para la mañana del sábado 6 de junio a las 10:30h en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras el recibimiento oficial, se trasladará al Palacio Real, donde participará en la ceremonia de bienvenida y mantendrá un encuentro con los Reyes de España a las 12:00h. Posteriormente, dirigirá unas palabras a representantes de las instituciones, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. La jornada concluirá con una visita a un proyecto social de Cáritas, y una vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima a las 20:30h.

Domingo 7 de junio

El domingo 7 de junio tendrá lugar uno de los momentos más destacados de la visita. León XIV presidirá una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles a las 10:00h, seguida de la tradicional procesión del Corpus Christi. Por la tarde, mantendrá un encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín a las 16:30h, y participará en un acto dedicado al diálogo entre cultura, arte, economía y deporte en el Movistar Arena a las 18:00h.

Lunes 8 de junio

La agenda del lunes estará marcada por los compromisos institucionales. El Papa se reunirá con el presidente del Gobierno a las 09:30h, y posteriormente acudirá al Congreso de los Diputados para encontrarse con los parlamentarios. Más tarde, celebrará una reunión con los obispos españoles a las 11:30h, y compartirá con ellos un almuerzo. Ya por la tarde, rendirá homenaje a la patrona de Madrid en la Catedral de la Almudena a las 18:00h, antes de protagonizar un gran encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu a las 19:00h.

Martes 9 de junio

Antes de abandonar la capital, el martes 9 de junio León XIV tendrá un último acto con los voluntarios que han colaborado en la organización de la visita. El encuentro se celebrará en IFEMA Madrid a las 10:30h. Tras esta cita, el Pontífice partirá desde Barajas a las 11:20h rumbo a Barcelona, para continuar su viaje apostólico por España.

La visita está generado una gran expectación y se espera la asistencia de millones de personas a los distintos actos programados. Por este motivo, las autoridades han diseñado un amplio dispositivo de seguridad y movilidad que afectará especialmente al centro de Madrid, con restricciones de tráfico y modificaciones en el transporte público durante varios días.

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