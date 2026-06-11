Estabilizado el incendio en la comarca del Andévalo, en Huelva

El incendio forestal declarado en la comarca del Andévalo, en Huelva, ha experimentado un avance decisivo en las últimas horas después de que las autoridades hayan confirmado su estabilización. La evolución favorable del fuego, tras varios días de intensa actividad y un importante despliegue de medios humanos y materiales, ha permitido iniciar una nueva etapa centrada en la vigilancia y la extinción definitiva de los puntos aún activos.

El anuncio fue realizado por el consejero de la Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, durante una comparecencia celebrada en el Puesto de Mando Avanzado instalado en San Bartolomé de la Torre. La decisión se adoptó tras el análisis de los informes técnicos elaborados por los responsables de extinción y de Protección Civil, así como de la evolución registrada por el incendio a lo largo de la jornada.

La estabilización del fuego ha supuesto, además, un cambio relevante en la gestión de la emergencia. El dispositivo ha pasado de la Situación Operativa 2 a la Situación Operativa 1, una desescalada que refleja la reducción del riesgo para la población y que permite afrontar una fase distinta de la intervención.

Una de las consecuencias más inmediatas de esta mejora ha sido el regreso a sus hogares de las 96 personas que permanecían evacuadas. El retorno se ha llevado a cabo de forma coordinada entre los distintos servicios de emergencia, priorizando en todo momento las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la vuelta de los vecinos afectados.

Las autoridades han destacado que el trabajo desarrollado durante las últimas jornadas ha sido determinante para alcanzar este escenario. Más de 500 efectivos han participado en las tareas de extinción y control, integrando recursos del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Protección Civil y diferentes dispositivos municipales y autonómicos.

Desde los municipios afectados también se ha querido reconocer el esfuerzo realizado tanto por los profesionales implicados como por la ciudadanía. La alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, ha puesto en valor la coordinación institucional y la solidaridad demostrada por vecinos y voluntarios durante los momentos más complejos de la emergencia. Según ha señalado, la colaboración entre administraciones y la implicación ciudadana han sido fundamentales para atender a las personas desalojadas y sostener la respuesta logística desplegada sobre el terreno.

La evolución positiva del incendio abre ahora una etapa orientada a la recuperación progresiva de la normalidad. Los equipos continuarán trabajando en la vigilancia de posibles puntos calientes y en las labores de remate para evitar reactivaciones. Paralelamente, se prevé la restitución paulatina de servicios e infraestructuras afectadas, entre ellas la reapertura de la conexión ferroviaria cuando así lo determinen los organismos competentes.

Aunque la emergencia no puede darse todavía por finalizada, la estabilización del incendio representa el primer gran paso hacia su extinción definitiva. Después de varios días marcados por la incertidumbre y la preocupación, la situación ofrece ahora un horizonte más favorable para los municipios del Andévalo y sus habitantes.

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