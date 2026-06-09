Noche de incendios con un fuego que obliga a desalojar a más de 365 vecinos en Huelva y actuaciones de Bomberos en Lleida y Valladolid

El Plan Infoca mantiene un dispositivo terrestre compuesto por 250 efectivos en la zona que se está viendo afectada por el incendio declarado en el paraje Los Turbios del término municipal de Villanueva de Los Castillejos, en la provincia de Huelva.

Apoyan su labor 13 autobombas y un búldocer, mientras se mantiene activa la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y el Puesto de Mando Avanzado. Los trabajos se centran, han apuntado, en "contener el flanco izquierdo-cabeza por continuidad hacia potencial forestal y remate de focos secundarios fuera del perímetro". Por otro lado, el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva), término municipal en el que ahora se centra el fuego, ha informado de que han sido desalojadas de manera preventiva 365 personas de urbanizaciones, fincas y la barriada "el cementerio".

Además, como consecuencia del humo, se encuentra cortada la carretera A-495 entre los puntos kilométricos 8 y 10,7. Se mantiene activa desde las 17.05 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por "la dimensión" del incendio.

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción. EMA 112 atendió a las 13:00 horas de este mediodía la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el entorno de la carretera A-495, a la altura del kilómetro 22.

Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local. EMA Infoca ha desplazado un importante dispositivo por tierra y aire para combatir el incendio que ha contado hasta con 19 medios aéreos, que se han retirado con el ocaso.

Lleida y Valladolid registran incendios que novilizan a varias dotaciones de bomberos

Un incendio originado durante la noche de este lunes en la cooperativa frutícola Arcofrut de Lleida ha obligado a la Policía Local a desalojar la primera línea de viviendas que colinda con la nave industrial y pedir el confinamiento del barrio de Vila Montcada - Ciutat Jardí, sin que se registraran heridos, informó Protección Civil.

Las llamas calcinaron pilas de palés y cajas de madera afectando por completo al almacén y provocandi el colapso del techo. Ante este escenario, se activó la prealerta del Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña (PROCICAT) y se recomendó a la población no acercarse a la zona del incendio, así como mantener cerradas puertas y ventanas y permanecer confinadas en sus casas para evitar la exposición al humo.

Los Bomberos de Cataluña recibieron el aviso del incendio a las 22:10 horas de este lunes, momento en el que movilizaron hasta 38 dotaciones y 100 efectivos, que trabajan con el objetivo prioritario de contener las llamas y evitar que se propaguen. Además, el 112 informó de que, debido a la visibilidad del incendio, recibió más de 200 llamadas.

La explosión de una bombona en el patio de una vivienda provoca el incendio de Valladolid

La explosión de una bombona en el patio de una vivienda situada en el número 1 de la calle Montes Torozos, en el barrio de Parque Alameda, ha movilizado pasadas las diez la noche a los Bomberos de Valladolid, que han tenido que sofocar un incendio en el que no ha habido que lamentar heridos.

El fuego se ha originado tras explotar la bombona de gas utilizada para preparar una barbacoa en el jardín de la vivienda. El ruido que ha provocado ha alarmado al vecindario, que de forma inmediata ha podido presenciar las llamas que se han producido, ya que el fuego se ha propagado por la vegetación de la zona, además de consumir todo el mobiliario de jardín que había en el patio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.