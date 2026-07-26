La policía investiga una presunta violación a una menor en las fiestas de Tudela (Navarra)

La Policía Foral está investigando una agresión sexual contra una menor ocurrido esta noche en las fiestas de Tudela, en Navarra. La presunta violación fue sobre las 00:15 horas, y en un primer momento, la Policía Local fue quien actuó ante la violación.

Los agentes de la Policía Local han identificado al agresor, aunque a primera hora de esta mañana la denuncia todavía no ha sido presentada, según la Policía Foral aseguran que “entendemos que se va a presentar”.

El portavoz de la comisaría de la ciudad navarra ha explicado que se trataría de una “agresión sexual con penetración”. La menor ha sido trasladada al Hospital Infanta Sofía de Tudela y se espera el informe del médico forense.

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