Agresión Sexual
La policía investiga una presunta violación a una menor en las fiestas de Tudela (Navarra)
Las autoridades han identificado al agresor, aunque la denuncia todavía no ha sido presentada.
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La Policía Foral está investigando una agresión sexual contra una menor ocurrido esta noche en las fiestas de Tudela, en Navarra. La presunta violación fue sobre las 00:15 horas, y en un primer momento, la Policía Local fue quien actuó ante la violación.
Los agentes de la Policía Local han identificado al agresor, aunque a primera hora de esta mañana la denuncia todavía no ha sido presentada, según la Policía Foral aseguran que “entendemos que se va a presentar”.
El portavoz de la comisaría de la ciudad navarra ha explicado que se trataría de una “agresión sexual con penetración”. La menor ha sido trasladada al Hospital Infanta Sofía de Tudela y se espera el informe del médico forense.
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