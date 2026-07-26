Efemérides de hoy 26 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 26 de julio?

El 26 de julio de 2024, la red de trenes de alta velocidad (TGV) de Francia sufre un sabotaje masivo, horas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Paris. El ataque consiste en acciones coordinadas contra instalaciones clave de señalización y suministro eléctrico de la red ferroviaria francesa. Entre las 01:00 y las 05:30 horas de la madrugada, los saboteadores cortaron e incendiaron los conductos que protegen el cableado de fibra óptica esencial para los procesos automatizados de los trenes. La SNCF (la empresa pública francesa ferroviaria) estimó que hasta 800.000 viajeros se vieron afectados directamente por el ataque vandálico durante el fin de semana.

El Ministerio del Interior y la inteligencia de Francia atribuyeron el delito a grupos radicales de ultraizquierda, quienes determinaron que el modus operandi era muy similar a las tácticas adoptadas por este tipo de bandas.

Un 26 de julio, pero de 2016, ocurre la masacre de Sagamihara, Japón, uno de los peores asesinatos en masa por arma blanca en la historia reciente del país asiático. Los asesinatos se produjeron de madrugada en la residencia para personas con discapacidad intelectual “Tsukui Yamayuri-en”. El perpetrador fue Satoshi Uematsu, extrabajador del centro que conocía a la perfección las rutinas del recinto. En total, 19 residentes fueron asesinados y 26 resultaron heridos por Uematsu. Media hora después de iniciar la agresión, el criminal condujo hasta la comisaría y se entregó admitiendo ser el responsable del delito.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 26 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 26 de julio?

1803.- En Gran Bretaña, entra en servicio la primera línea férrea pública del mundo en Londres.

1847.- Liberia proclama su independencia convirtiéndose en el primer país africano en hacerlo.

1909.- Primer día de la "Semana Trágica" de Barcelona.

1947.- Truman firma el Acta de Seguridad Nacional que establece la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que comenzará a funcionar oficialmente el 18 de septiembre.

1952.- El rey Faruk I de Egipto abdica por un golpe militar.

1974.- El boxeador español Perico Fernández, campeón de Europa de los pesos superligeros.

2001.- Las Cortes españolas aprueban la ley del Plan Hidrológico Nacional, el primero desde 1939 con ese rango.

2003.- El montañero alavés Juan Oyarzabal logra su decimoctavo ochomil al coronar el Hidden Peak e iguala a Reinhold Messner.

2014.- Pedro Sánchez asume el liderazgo del PSOE.

2017.- Mariano Rajoy se convierte en el primer presidente en ejercicio en declarar como testigo en un juicio, en este caso el de Gürtel.

2023.- El actor estadounidense Kevin Spacey, declarado inocente de 9 delitos sexuales contra cuatro hombres en Inglaterra.

¿Quién nació el 26 de julio?

1856.- George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés.

1875.- Antonio Machado, escritor español.

1928.- Stanley Kubrick, cineasta estadounidense.

1943.- Mick Jagger, cantante británico de rock.

1959.- Kevin Spacey, actor estadounidense.

1962.- Fernando Grande-Marlaska, magistrado y político español.

1964.- Sandra Bullock, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 26 de julio?

1937.- Gerda Taro, fotógrafa alemana muerta durante la guerra civil española.

1952.- Eva Duarte, esposa del presidente argentino Juan Domingo Perón.

1962.- Raquel Meller, cantante española.

1983.- Charlie Rivel, cómico circense español.

2020.- Olivia de Havilland, actriz estadounidense.

2020.- Francisco Frutos, dirigente histórico del Partido Comunista.

2021.- Menchu Álvarez del Valle, periodista y abuela paterna de la Reina Letizia.

¿Qué se celebra el 26 de julio?

Hoy, 26 de julio, se celebra el Día Internacional de la Defensa del Ecosistema Manglar.

Horóscopo del 26 de julio

Los nacidos el 26 de julio pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 26 de julio

Hoy, 26 de julio, se celebran san Joaquín y santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús.