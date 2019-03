España rinde homenaje a 'Paquito el Chocolatero' en su tierra madre

¿Quién no ha bailado alguna vez la canción 'Paquito el Chocolatero'? Este fin de semana se prepara un homenaje a su creador ya que es un tema que, aunque está entre nosotros presente continuamente, son ya setenta y cinco años los que lleva acompañándonos.



Muchos son los pueblos que celebran sus fiestas por toda España este mes de agosto y en ellas sonará esta melodía sin descanso. Algo más de setenta décadas no han bastado para seguir bailando a su ritmo y cantar el famoso 'eh'.



La bailan jóvenes y mayores de cualquier edad y no sólo en España. También se ha colado en la esfera internacional y un ejemplo fue la final de la pasada Eurocopa en la que, tras resultar ganadora la selección española de fútbol, sonó en el estadio olímpico de la ciudad ucraniana de Kiev.



Este pasodoble, dedicado a un vecino de la localidad alicantina de Cocentaina, es el más interpretado en directo y el que ha recaudado más dinero por derechos de autor en nuestro país. El cuñado del protagonista, Gustavo Pascual Falco, lo compuso en su honor para presentarlo en las fiestas de 'Moros y Cristianos' que se celebran este fin de semana en este municipio alicantino.



Sigue siendo el número uno de todas las fiestas tradicionales y por ello estos días se rinde homenaje a su creador que, probablemente, nunca pensó que sería un éxito tan duradero.