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Efemérides de hoy 14 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de noviembre?

Consulta las efemérides de hoy 14 de noviembre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Efemérides de hoy 14 de noviembre de 2026: Huelga general en Europa

Efemérides de hoy 14 de noviembre de 2026: Huelga general en Europa | Antena 3 Noticias

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Alberto Zoreda
Alberto Zoreda
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El 14 de noviembre de 2012, varios países de la Unión Europea coordinan y llevan a cabo la primera huelga general simultánea: el 14N. Los sindicatos de distintos Estados miembros colaboraron para realizar las manifestaciones; mientras que España, Portugal, Chipre y Malta optaron por secundar una huelga general, Italia y Grecia realizaron huelgas parciales con paros durante las jornadas laborales. En países como Francia, Bélgica, Alemania, Reino Unido y Polonia se registraron diversas movilizaciones ciudadanas junto a paros en sectores específicos.

El foco de los paros totales se concentró en la península ibérica, lo que llevó a calificar informalmente la jornada como “la huelga ibérica” por la implicación de España y Portugal. La jornada registró disturbios en varias capitales, donde diferentes medios cubrieron los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El Ministerio del Interior confirmó un balance final de 142 personas detenidas y 74 heridos (43 pertenecientes a los cuerpos policiales). Según los sindicatos en España, un 76,7% de los trabajadores siguieron la huelga, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy redujo el impacto a “menos de la mitad”.

Un 14 de noviembre, pero de 1921, se funda el Partido Comunista de España (PCE). La formación política fue el resultado de un proceso de confluencia y fusión de dos organizaciones independientes originadas por escisiones del Partido Socialista Obrero Español (PSOE): el Partido Comunista Español (surgido de la Federación de Juventudes Socialistas) y el Partido Comunista Obrero Español. En ambos casos, sus integrantes decidieron abandonar la estructura socialista debido a la reticencia de esta a adherirse a la Tercera Internacional (Komintern), liderada por Vladímir Lenin tras la Revolución Rusa de 1917. Tras un acuerdo, decidieron adoptar el nombre del PCE.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de noviembre?

1922.- La Corporación Británica de Radiodifusión (BBC) inaugura en Londres el primer servicio radiofónico diario.

1924.- Se inaugura oficialmente Radio Barcelona, la primera emisora en España puesta en funcionamiento por la Asociación Nacional de Radiodifusión, que después se convirtió en Radio Associació de Catalunya (RAC).

1954.- Se entregan en Barcelona (España) los primeros premios Ondas, creados por Radio Barcelona.

1975.- Se firma la Declaración de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania, por la que España transfiere la administración del Sáhara occidental a una administración temporal tripartita.

1983.- El poeta español Rafael Alberti es galardonado con el Premio Miguel de Cervantes.

1994.- Se inaugura el Eurostar, el tren que transita por el túnel del Canal de la Mancha.

1996.- El Congreso de los Diputados aprueba la plena integración de España en la estructura de mando de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

2000.- Se lanza en Estados Unidos el navegador de internet Netscape Navigator versión 6.0.

2010.- El piloto de Red Bull Racing, Sebastian Vetel, se proclama el más joven campeón del Mundo de Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dabi.

2023.- China inaugura la red de internet más rápida del mundo, capaz de transmitir datos a una velocidad de 1,2 terabits por segundo.

2024.- Se inaugura el puerto de Chancay (norte peruano), una escala en la nueva ruta de la seda en Sudamérica, construido con participación china.

¿Quién nació el 14 de noviembre?

1840.- Claude Monet, pintor impresionista francés.

1840.- Claude Monet, pintor impresionista francés.

1917.- Rafael Abella, escritor español.

1926.- Juan Antonio Vallejo Nájera, psiquiatra español.

1935.- Husein I, rey de Jordania.

1948.- Carlos III, rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

1980.- Vanesa Martín Mata, cantante española.

¿Quién murió el 14 de noviembre?

1946.- Manuel de Falla, compositor español.

1992.- Gregorio Prieto, pintor español.

2004.- Daniel Gil, diseñador gráfico español.

2006.- José María Jover, historiador y académico español.

2017.- Rafael García, boxeador mexicano.

2020.- José Luis Vilaseca, abogado, político y dirigente deportivo español.

2025.- - Encarnita Polo, actriz y cantante española.

¿Qué se celebra el 14 de noviembre?

Hoy, 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes.

Horóscopo del 14 de noviembre

Los nacidos el 14 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 14 de noviembre

Hoy, 14 de noviembre, se celebra san Rufo de Aviñón.

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