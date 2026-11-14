La bomba de Manuel Ferrero, alias El Ruso

Entre las 08:40 y las 09:00 del martes 10 de noviembre explotó en el rellano de la entrada de una finca en el barrio de Villafría de Oviedo, un artefacto explosivo en el interior de una mochila, que previamente había sido depositada sobre los buzones, en una pared por donde pasan las conducciones del gas de la finca.

Según declaraciones de testigos la mochila estaba entreabierta observándose una luz intermitente en su interior y un contenedor metálico. Según José Murria, experto Tedax de la Policía Nacional, el contenedor podría ser un trozo de tubería metálica de plomo con un tapón de rosca en uno o dos de los extremos del segmento, también podría tratarse de un contenedor tipo botella termo o caja metálica. Se trataría de una bomba de fabricación casera "tipo bomba de tubo" .

Elaboración casera

El autor es un delincuente con múltiples antecedentes por delitos violentos, que trabajo en climatización, por lo tanto con posibles conocimientos en electricidad y programación de dispositivos eléctricos. Por otor lado, la presencia de una luz intermitente no implica necesariamente que formara parte de la unidad de tiempo y energía del artefacto, sino que podría tratarse de un señuelo para despistar a los intervinientes, generar alarma o captar la atención sobre la mochila. En videos en los que se ven vecinos del lugar observando la intervención policial y que presenciaron la explosión comentan un olor a pólvora en el aire.

Precedentes de uso de este tipo de artefactos

Por lo tanto el explosivo puede ser fácil de conseguir o elaborar. Hay varios precedentes, asegura el ex Tedax, como los artefactos utilizados en los atentados del Maratón de Boston de 2013, donde los terroristas utilizaron ollas a presión y bombas de tubo, que contenían pólvora pirotécnica extraída de artificios pirotécnicos. Pero no hace falta referencias de Estados Unidos, la banda terrorista ETA, también utilizó ollas de grandes dimensiones como contenedores de bombas. La potencia que tenía el explosivo podría haber provocado un desastre, si no se hubiese sacado del portal del edificio de la calle, Rafael R. Urrusti, que quería echar abajo.

Sabe cómo fabricar un explosivo

La gran cantidad de gases generada tras la explosión y su color blanquecino hacen pensar en un explosivo inorgánico mezcla de sales de clorato, percloratos o nitratos presentes en las pólvoras pirotécnicas y/o improvisadas, cuya potencia explosiva puede haber sido reforzada añadiendo una pequeña cantidad de aluminio atomizado, ello implicaría que el autor tiene conocimientos en la elaboración de explosivos. La iniciación de la pólvora, explica Murria, no requiere de detonador industrial eléctrico o pirotécnico, es suficiente con una pequeña bombilla manipulada a modo de inflamador o con una cerilla eléctrica de las utilizadas en pirotecnia. La pólvora confinada en un contenedor detona generando una sobrepresión que lo fractura en múltiples fragmentos que son proyectados en todas direcciones, 360 grados.

El objetivo de "El Ruso": hacer el mayor daño posible

Eso explicaría los impactos y pequeños orificios en el techo del rellano y en las paredes, además de que puede haber añadido metralla, rodamientos, clavos, tornillos o tuercas, para potenciar los efectos lesivos sobre las personas que pudieran estar en ese momento en el lugar de la explosión. Las declaraciones del TEDAX herido y las autopsias serán determinantes.