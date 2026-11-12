Tres menores desenmascaran a un hombre que concertó una cita sexual con quien creía que era una niña de 14 años

La iniciativa de un grupo de menores permitió poner al descubierto la conducta de un hombre de 47 años, vecino de Mos, que había contactado por internet con quien creía que era una niña de 14 años. Los jóvenes sospecharon desde el principio que detrás del perfil podía esconderse un adulto y decidieron seguirle la pista hasta concertar un encuentro en persona. Su intención, según explica Gonzalo Sotelo, de la Policía Judicial de la Guardia Civil, era darle un susto.

Los hechos se remontan al pasado mes de julio. Varios menores crearon un perfil en redes sociales haciéndose pasar por una adolescente y comenzaron a hablar con el ahora detenido. El hombre trasladó la conversación a un chat privado, donde los intercambios adquirieron un marcado contenido sexual. Llegó incluso a enviar varias fotografías explícitas de su cuerpo desnudo y propuso una cita con fines sexuales en un parque de Gondomar.

“Ellos ya sospecharon que era un adulto y finalmente quedaron con el hombre para darle un susto”, relata Sotelo. En torno a diez jóvenes, de entre 13 y 14 años, estaban al tanto de lo que sucedía. Una de las menores acudió al lugar para hacerse pasar por la interlocutora.

El encuentro se produjo en una zona apartada y tranquila. Cuando el hombre llegó, varios jóvenes salieron de distintos puntos del parque y le recriminaron su comportamiento. El revuelo alertó a los vecinos y uno de ellos llamó a la Guardia Civil. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de Gondomar acudió al lugar e identificó al adulto y a varios de los menores.

Vaselina y preservativos en el coche

En las primeras actuaciones, los agentes localizaron en el vehículo del investigado preservativos y vaselina, que fueron incorporados a las diligencias.

La investigación, denominada operación Vasilum, quedó en manos del Equipo de Policía Judicial de Vigo. Una vez recopilados los primeros indicios, las actuaciones se trasladaron a la Fiscalía, que solicitó autorización judicial para registrar el domicilio del sospechoso. El objetivo era localizar pruebas digitales y determinar si podía haber otras víctimas.

El registro se practicó el miércoles 11 de noviembre. Los agentes intervinieron teléfonos móviles, memorias USB, discos duros y ordenadores. Ahora comienza una segunda fase, centrada en el análisis de todo ese material. “Lo que nos preocupa sobremanera es que puedan existir otras víctimas. La identificación de esas víctimas es crucial en todo esto”, advierte Sotelo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado que el detenido pasó ayer a disposición judicial en Vigo y quedó en libertad, investigado por delitos de grooming y provocación sexual.

El responsable policial también alerta del riesgo que supone el acceso de menores cada vez más jóvenes a las redes sociales sin suficiente supervisión. “Determinadas edades deberían ir acompañadas de un adulto en todo momento”, señala y añade “si un menor detecta un contacto sospechoso o recibe mensajes de contenido sexual, debe acudir a sus padres, profesores, orientadores, asociaciones como ANAR o directamente a las fuerzas de seguridad, no actuar por su cuenta”. La investigación continúa abierta y el análisis de los dispositivos será determinante para esclarecer si existen más afectados.