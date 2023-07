La Justicia ordena a la Interpol la entrega "inmediata" de 'El Pollo' Carvajal a EEUU

El pasado jueves, el Tribual Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo dio luz verde a España para la extradición del ex general Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal a Estados Unidos. Ahora, la Audiencia Nacional (AN) ha ordenado a la Interpol la entrega "inmediata" del ex general durante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela a EEUU.

La Sección Tercera de lo Penal insta a Interpol a la entrega de 'El Pollo' Carvajal en ejecución de lo acordado por el Pleno de la Sala de lo Penal el 8 de noviembre de 2019, así como en los autos de 26 de noviembre y 3 de diciembre de 2021. La AN ordena que se comunique esta resolución a la Embajada de Estados Unidos en España y al director del centro penitenciario donde el Carvajal se encuentra interno.

Hugo Armando Carvajal presentó una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo en la que alegaba que recibiría una pena de cadena perpetua sin posibilidad de obtener algún día una liberación condicional en caso de volver a Estados Unidos. La Justicia europea solicitó a España no ejecutar la extradición mientras trabajaban y examinaban la demanda, sin embargo, el jueves la desestimaron.

Estados Unidos reclama al ex general venezolano Carvajal por delitos equivalentes en España a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas. 'El Pollo' Carvajal -según la Justicia estadounidense- integraba una organización dedicada al narcotráfico y relacionada con las FARC -en Venezuela como en Colombia- con destino a EEUU.

Está acusado de participar junto a otros miembros del cártel de los Soles en actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación con las FARC durante 20 años, según Estados Unidos. En un comunicado, el Tribunal de Estrasburgo "está convencido" de que se le juzgará en "un sistema judicial respetuoso con la preeminencia del derecho y de los principios de un proceso equitativo en el que tendrá totalmente la posibilidad de organizar su defensa con un abogado".

Desestimada la denuncia del ex general venezolano

Estrasburgo consideró que en caso de ser enviado a EEUU y ser declarado culpable de los cuatro cargos que pesan en su contra, podría enfrentarse a una condena a cadena perpetua de mínimo de 50 años. Aun así, matizaron que Carvajal "es inocente hasta que se demuestre lo contrario". "Las cadenas perpetuas son extremadamente raras en el sistema federal estadounidense. Entre 2016 y 2021, solo el 0,4% de las sentencias impuestas por jueces federales fueron a cadena perpetua", revelaba el informe europeo.