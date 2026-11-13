Buscan a 'El Ruso' en Oviedo con 300 policías y tras cuatro días sin rastro de él

Continúa la búsqueda de 'El Ruso' en Oviedo. Han pasado cuatro días desde la explosión que provocó la muerte de un agente de Policía y todavía se desconoce el paradero del fugitivo. Cerca de 300 agentes participan en el dispositivo desplegado para localizarlo, con registros en edificios, controles y vigilancia mediante drones.

La búsqueda se extiende por distintos puntos de Oviedo, pero también por cementerios, polígonos industriales y localidades cercanas. Los agentes han ampliado las actuaciones a otras provincias sin que, por el momento, hayan conseguido encontrarlo.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que 'El Ruso' no ha podido alejarse demasiado, ya que consideran que no cuenta con los recursos económicos ni con una infraestructura que le permita desaparecer y mantenerse oculto.

Registran un edificio ante las sospechas de que pudiera estar escondido

Este viernes, una veintena de policías ha inspeccionado un edificio de Oviedo después de recibir indicios de que el fugitivo podría encontrarse en su interior. La intervención ha generado preocupación entre los vecinos, que temían que estuviera escondido en el inmueble. También existía inquietud ante la posibilidad de que hubiera otra mochila con explosivos.

Sin embargo, el registro ha terminado sin localizar al sospechoso. Los agentes continúan realizando comprobaciones en diferentes puntos de la ciudad mientras tratan de determinar dónde podría haberse refugiado.

Algunos vecinos regresan a sus viviendas tras la explosión

Mientras continúa el dispositivo policial, la situación comienza a cambiar para los residentes del edificio donde se produjo la explosión que acabó con la vida del agente. Algunos vecinos han podido regresar este viernes a sus domicilios, aunque otros todavía no se atreven a volver después de lo ocurrido.

La pareja del fugitivo también ha regresado a su vivienda durante la jornada, alrededor de las 14:30 horas.

Homenaje al policía fallecido

En paralelo a las labores para localizar a 'El Ruso', este viernes se ha rendido homenaje a Jota, el policía que perdió la vida en la explosión. El reconocimiento ha tenido lugar durante un acto presidido por el rey, mientras Oviedo continúa pendiente de las investigaciones y del paradero del fugitivo.

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