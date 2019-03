El portavoz del Sindicato de Maquinistas: "Todo indica que el maquinista ha hecho todo perfecto porque no ha saltado el sistema de urgencia"

El portavoz del Sindicato de Maquinistas, Jesús García Fraile, ha explicado en una entrevista en Espejo Público que de momento no se conocen las causas del choque del tren en la estación de Francia de Barcelona, pero lo que sí se conoce es que "el tren ha hecho todo su recorrido con normalidad y no ha habido ninguna incidencia por el camino", sino que "la incidencia se ha producido al ir a parar el tren en destino".

Jesús García señala que los maquinistas "tienen la indicación de parar en un sitio concreto y entrar a las estaciones a la debida velocidad", y según las primeras informaciones "el tren iba despacio" por lo que no saben si la causa se debe a que la maquinista le haya pasado algo.

A la pregunta de cómo ha podido ocurrir el accidente y si los trenes llevan algún tipo de sistema de seguridad, el portavoz del Sindicato de Maquinistas explica que los trenes que circulan por líneas automatizadas son mucho más seguros porque "el maquinista incide muy poco en la seguridad", pero hay otras líneas en las que la acción del maquinista "incide mucho más".

Los trenes tienen también un sistema de 'hombre muerto', explica García, que cuenta que si el maquinista no pisa el pedal adecuadamente o no levanta el pie según un temporizador, se activa un sistema de urgencia. En este caso, Jesús García indica que "todo hace indicar que el maquinista ha hecho todo perfecto porque no ha saltado el sistema de urgencia", por lo que los expertos investigarán si "ha habido frenada" y qué ha podido ocurrir.

En cuanto a la velocidad que llevaba el tren a lo largo de su trayecto y a su llegada a la estación, García indica que "la velocidad a la que iba se va a conocer cuando saquen la caja de datos".