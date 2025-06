Apuñalan a un vigilante de seguridad de Renfe durante un robo en L'Hospitalet de Llobregat

Un vigilante de seguridad del servicio de Cercanías de Renfe ha sido apuñalado con un cuchillo de grandes dimensiones durante un robo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La víctima se encuentra herido de gravedad. Todo ha ocurrido sobre las 06:30 horas de este martes en la Rambla Just Oliveras.

El vigilante de seguridad agredido y otro compañero acababan de terminar su jornada laboral en la estación de Renfe cercana al lugar de la agresión. Allí han visto abordados por un grupo de personas que han tratado de robarles.

Durante el intento de robo, uno de los integrantes del grupo de asaltantes ha sacado un cuchillo de grandes dimensiones y ha agredido al vigilante de seguridad. La víctima ha sufrido heridas relevantes aunque no vitales, mientras que el otro ha resultado ileso. Los Mossos d'Esquadra han abierto ahora una investigación para determinar la autoría. De momento, no se ha practicado ninguna detención.

"Me he encontrado un señor que decía que le habían robado la mochila y los guardias de seguridad han salido a buscarlos. No he visto que hayan dado con ellos. Miraban un vídeo y decían que habían agredido a una persona", afirma un testigo.

