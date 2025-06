Un pirómano provoca un incendio en la terraza de un céntrico restaurante de Barcelona

Un restaurante del distrito del Eixample en Barcelona vuelve a ser víctima de un incendio. Esta vez, un pirómano arrojó una bolsa con material inflamable sobre la terraza del establecimiento. Ocurrió el pasado lunes a las 10.47 de la mañana. El propietario del restaurante, que prefiere mantener el anonimato, expresa su desconcierto y preocupación ante estos sucesos. "No lo entiendo – comenta el restaurador – es una sensación de impotencia y de inseguridad, no sé si el seguro me lo va a cubrir esta vez".

Este incidente es el segundo ataque de similares características en pocos meses contra el mismo negocio. El primero fue en octubre del año pasado y en esa ocasión un hombre provocó un incendio también en uno de los toldos. En ese momento instalaron una cámara de seguridad "queríamos ver el modus operandi y que estaba pasando" nos explica el propietario que temía que tarde o temprano volviera a pasar.

Y las cámaras de vigilancia del local captaron el lunes claramente toda la escena. En las imágenes se puede ver a un hombre que camina aparentemente tranquilo por la calle Muntaner, en el barrio del Eixample, de Barcelona, y que en un momento dado arroja discretamente una bolsa sobre el toldo de la terraza. "El hombre va con una bolsa, la tira hacia arriba, continúa caminando y de repente la bolsa que ha tirado entre medio de los toldos empieza a arder", nos cuenta el propietario Poco después, el fuego provoca un incendio que rápidamente se extiende por los dos toldos.

No había clientes en el momento del incendio

Afortunadamente, en ese momento no había clientes en la terraza, y los empleados del restaurante lograron apagar las llamas con extintores y agua, evitando daños mayores. Los testigos alertaron a los empleados que actuaron con rapidez para controlar la situación. "Fue muy rápido", aseguran desde el local: "los transeúntes alertan a los empleados de que hay incendio, los trabajadores lo intentaron apagar con agua de una cubitera pero al no conseguirlo lo hacen con extintores, al cabo de cinco minutos llegan los bomberos".

El restaurador explica que ya han denunciado el incidente a los Mossos d'Esquadra. "Al revisar los restos, pudimos ver que la bolsa contenía hojas secas, papel, ramas con pólvora y una mecha…sospechamos de quien lo ha podido hacer".

La policía continúa investigando para identificar al responsable y esclarecer los motivos de estos ataques, que generan alarma entre el sector de la restauración que se encuentra en esa zona.

