El padre de Patricia Aguilar: "Lo que quiera contarme que me lo cuente, no le voy a cuestionar nada y estoy preparado para oírla"

El padre de la joven Patricia Aguilar, que fue captada por el líder de una secta en Perú y regresó este fin de semana a España tras ser liberada, ha confirmado que, "conforme se vaya centrando, va a volver a sus estudios y a planificar una vida" como la que su familia quería para ella antes de que "ocurriera todo esto".

La familia ha ofrecido en Elche una rueda de prensa tras su regreso a casa desde Perú. Alberto Aguilar ha asegurado que la joven ha "mejorado muchísimo físicamente" con respecto a cómo la encontraron.

El padre reconoce que tras localizar a su hija sintió que "gran parte del trabajo está hecho, aunque quedaba mucho todavía por hacer". Ha asegurado que no la ha preguntado nada sobre lo ocurrido: "Lo que ella quiera contarme que me lo cuente, no le voy a cuestionar nada".

Alberto Aguilar ha afirmado que la "pesadilla acabó cuando fueron localizados" su hija y su bebé en la selva peruana, y ha dejado claro que Patricia "ha vuelto por voluntad propia", tras permanecer año y medio en Perú.

La familia de la joven ilicitana ha incidido en la "falta de leyes que legislen casos" como el suyo, ya que se encuentran "desprotegidos" y "les puede pasar a cualquiera". La portavoz de la familia de Patricia Aguilar, Noelia Bru, ha solicitado además un protocolo y formación policial "para saber cómo actuar en estas situaciones", así como un observatorio para la prevención y centros de ayudas a las víctimas captadas por sectas.

La familia ha pedido respeto y privacidad para la joven y que "no se la persiga". "Ella es una víctima y tiene que retomar su vida. Le choca que sea ahora el centro de atención", ha dicho Bru.