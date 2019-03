"Me echaron de un examen por llevar el hiyab"

Vuelve la polémica por el uso del velo islámico. Una chica de 14 años ha sido expulsada de su colegio por negarse a quitarse el 'hiyab' durante las clases.

"Tenía la recuperación de matemáticas y me dijo una profesora que si no me lo quitaba tenía que salir. Ella me dijo: Vete de aquí, mora", asegura la menor. La joven asegura que le trataron de manera vejatoria: "La directora me dijo que si me lo habia puesto yo tenia que afrontar las consecuencias, porque las normas del centro no lo permiten. Cuando yo no llevaba el hiyab me trataban de manera diferente".