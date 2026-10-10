Dos semana de acampadas por la vivienda en España

Las acampadas por el derecho a la vivienda cumplen dos semanas en España, convertidas en uno de los principales focos de protesta social. Desde Madrid, epicentro de las movilizaciones, las tiendas de campaña se han extendido a distintas ciudades para denunciar el encarecimiento de los alquileres y reclamar soluciones a una crisis que afecta especialmente a los jóvenes y a las familias con menos recursos.

La capital de España, Barcelona y Valencia figuran entre los principales escenarios de esta ola de protestas, que ha ido sumando participantes y nuevas iniciativas. Galicia se ha incorporado más tarde a este movimiento, y la acampada de Santiago de Compostela ha crecido poco a poco hasta las 120 tiendas en la plaza del Obradoiro. Aún así no son las más numerosas. Unas concentraciones que buscan mantener la presión sobre las administraciones y trasladar la crisis habitacional al centro del debate público.

Madrid, el origen de una protesta que se extiende dos semanas

La capital ha concentrado buena parte de la atención durante estas dos semanas. La Puerta del Sol se ha convertido en el símbolo de esta movilización. La protesta cobró fuerza tras el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar la vivienda en la que había residido durante siete décadas. Su caso provocó una oleada de indignación que se extendió por todo el país y que se intensificó tras su fallecimiento. Comenzaban así dos semanas en las que la acampada ha ido creciendo a pesar de las inclemencias del tiempo y las intensas jornadas de lluvia.

Barcelona y Valencia, otros importantes puntos de concentración de los manifestantes

Barcelona y Valencia también figuran entre los principales escenarios de las protestas. Las plazas y los espacios públicos se han convertido en lugares de encuentro para quienes reclaman respuestas ante el encarecimiento del mercado inmobiliario. Concretamente en la plaza de Catalunya, la acampada se mantiene mientras los colectivos organizan nuevas acciones. En Valencia, la plaza del Ayuntamiento se ha convertido igualmente en importante punto de concentración.

Galicia, una de las últimas en incorporarse, aunque con acampadas menos numerosas

Galicia se ha sumado más tarde a esta ola de movilizaciones. Santiago de Compostela inició su acampada el 1 de octubre, cuando varias personas instalaron las primeras tiendas en la plaza del Obradoiro. La protesta supera las 120 tiendas, con alrededor de 200 personas que participan, conviven o pernoctan en el campamento. La movilización ha llegado también a Pontevedra, donde cerca de una veintena de tiendas se instalaron en la plaza de España.

Unas acampadas por todo el país, por ahora de carácter indefinido, que exigen medidas efectivas y soluciones reales a la crisis de la vivienda. Con las tiendas como símbolo de resistencia, los participantes reclaman que el acceso a una vivienda digna no se quede en una mera promesa.