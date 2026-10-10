Feijóo arranca la carrera hacia el 29-N: "Voy a ser el presidente que España está esperando"

El líder popular llama a movilizarse de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, promete reconstruir las instituciones y cuestiona al PSOE por la investigación judicial que afecta al entorno de Pedro Sánchez. Ayuso acusa al Gobierno de atacar al Estado de derecho y denuncia su política de vivienda.

Alberto Núñez Feijóo ha dado comienzo este sábado a la precampaña del Partido Popular para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un acto celebrado en IFEMA, en Madrid, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El encuentro, según fuentes del partido, marca el inicio de la actividad de precampaña de la formación popular de cara a la próxima cita electoral. Durante su intervención, Feijóo ha llamado a la movilización de sus simpatizantes y ha presentado los comicios como una oportunidad para "abrir una nueva etapa política en España", con la regeneración institucional, la economía, la vivienda y la seguridad entre los principales ejes de su discurso.

"Quedan 50 días para hablar con cada español", ha señalado el líder del PP, que ha pedido a los asistentes que multipliquen sus esfuerzos para extender el mensaje del partido por todo el país. En este sentido, ha apelado tanto a los votantes habituales de la formación como a quienes dejaron de apoyarla y a quienes nunca la han votado, pero que, según ha afirmado, también desean un cambio.

"Cada uno de los que estáis aquí habéis de multiplicaros, que seáis 100 en cada calle, en cada ciudad", ha reclamado Feijóo, que ha asegurado que afrontará la campaña con el objetivo de ganar las elecciones y, posteriormente, gobernar.

Feijóo promete reconstruir las instituciones

El presidente del PP ha centrado buena parte de su intervención en las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y en la necesidad de recuperar, a su juicio, la independencia de las instituciones. "España necesita futuro y él tiene que ser pasado", ha afirmado, antes de dirigir una pregunta al PSOE sobre la investigación judicial relacionada con el hermano del presidente del Gobierno.

"¿Quién del PSOE dio la orden de deshacerse de la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez?", ha preguntado Feijóo, que ha reclamado el fin de lo que considera intentos de controlar la Justicia y silenciar a las instituciones parlamentarias.

El líder popular ha defendido que, si llega al Gobierno, "impulsará una reconstrucción institucional" para garantizar que "nadie piense que el poder está por encima de las normas en ninguna democracia". También ha prometido trabajar para que el crecimiento económico se traduzca en oportunidades, y para que los jóvenes no tengan que renunciar a sus aspiraciones.

En su discurso, Feijóo ha reivindicado su trayectoria política y su experiencia de gestión frente a su principal adversario. "Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos", ha afirmado. Asimismo, ha asegurado que conoce las dificultades de gobernar y ha reconocido que "no es perfecto y que comete errores".

"Siempre he puesto el deber por delante de mi interés, y mi palabra por delante de mi conveniencia, y mi país por delante de mi partido", ha añadido.

Feijóo también ha lanzado un mensaje dirigido a los jóvenes, a quienes ha trasladado que los problemas que afrontan no se deben al país, sino a las decisiones del Ejecutivo. "No os habéis equivocado de país, os ha tocado el Gobierno equivocado y eso sí lo podemos cambiar", ha declarado.

"Voy a dar la cara cuando mi nación me necesite"

El presidente del PP ha asegurado que asumirá personalmente sus responsabilidades si alcanza la Presidencia del Gobierno y ha rechazado, en su discurso, la posibilidad de eludirlas alegando que determinadas cuestiones corresponden a las instituciones europeas o a las comunidades autónomas.

"Voy a dar la cara cuando mi nación me necesite", ha afirmado. "No me iré, estaré allí, asumiré el mando con ellos, no les dejaré tirados nunca", ha añadido.

En la recta final de su intervención, Feijóo ha apelado a la unidad nacional y ha defendido que el cambio político debe ser una tarea colectiva. Ha reivindicado a los autónomos, los trabajadores, los agricultores, los profesionales sanitarios y las familias como protagonistas de la recuperación económica y social.

"Las personas no piden privilegios, sino que piden tener un sitio donde vivir, llegar a fin de mes y que no les roben. No es mucho pedir, es lo mínimo", ha señalado.

El líder popular ha concluido su discurso con una llamada a defender las fronteras, los derechos y el modo de vida de los españoles, bajo los principios de "orden, seguridad, prosperidad" y el compromiso de "servir y defender a España".

Ayuso acusa al Gobierno de atacar el Estado de derecho

Antes de la intervención de Feijóo, Isabel Díaz Ayuso ha cargado duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de deteriorar las instituciones democráticas y de utilizar los organismos públicos con fines políticos.

"Nuestro país está viviendo una de las etapas más oscuras de su historia democrática reciente", ha afirmado la presidenta madrileña, que ha acusado al jefe del Ejecutivo de hacer de la mentira una forma de actuar en política y de poner en riesgo el Estado de derecho.

Ayuso también ha denunciado lo que considera un intento de debilitar la independencia judicial y ha cuestionado el uso de la Agencia Tributaria contra periodistas y adversarios políticos. En este contexto, ha calificado la situación de "mafia de Estado", una expresión con la que ha resumido sus críticas al funcionamiento del Gobierno.

La presidenta madrileña ha aprovechado además su intervención para respaldar a Feijóo, al que ha atribuido el valor de asumir el reto de liderar una alternativa política. "Hay que tener un coraje extraordinario para dar un paso al frente y hacerse cargo de una España herida", ha afirmado, contraponiendo la gestión del líder popular a la actuación del presidente del Gobierno.

Con este acto en IFEMA, el PP ha puesto en marcha su precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con un discurso centrado en el cambio de Gobierno, la regeneración institucional, la economía y la vivienda. Feijóo ha cerrado la jornada apelando a la movilización de sus bases y presentando la cita electoral como el inicio de una nueva etapa política.