Lotería Nacional de España
Lotería Nacional: Resultado de hoy sábado 10 de octubre de 2026
Comprueba tu número de la Lotería Nacional de hoy, sábado 10 de octubre de 2026, en el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de la Lotería Nacional de hoy, sábado 10 de octubre de 2026. Comprueba tu número de la lotería y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un primer premio de 600.000 euros.
Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional. Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras. El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: El precio de un décimo del sorteo del jueves es de 3 euros y el del sábado asciende a 6 euros.
Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
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