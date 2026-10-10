Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

BIEDMA

El juez Pedraz estudia nuevas diligencias en el 'Caso Cloacas' tras la declaración de Beatriz Biedma

El juez podrá citar a declarar al juez Sáenz de Tejada. El informe de la UCO le sitúa como brazo ejecutor de la estrategia que creó la fontanera Leire Díez.

La jueza Biedma saliendo de la Audiencia Nacional

El juez Pedraz estudia nuevas diligencias en el 'Caso Cloacas' tras la declaración de Beatriz Biedma | Europa Press

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La investigación sobre la presunta persecución sufrida por la jueza Beatriz Biedma, entra en una nueva fase tras su declaración esta semana en la Audiencia Nacional. Su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz abre la puerta a nuevas diligencias para esclarecer los hechos, y determinar quiénes pudieron participar en la supuesta estrategia dirigida contra la magistrada, mientras investigaba al hermano del presidente del Gobierno.

Tras escuchar a Biedma, Pedraz dispone de varias vías para avanzar en el denominado caso 'Cloacas del PSOE'. Una de las posibilidades es encargar nuevas diligencias a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los investigadores podrían profundizar en el análisis de llamadas telefónicas, mensajes y grabaciones de vídeo, con el objetivo de reconstruir los contactos entre los presuntos implicados, y aclarar cómo se habrían desarrollado los hechos.

Otro de los posibles movimientos afecta al juez Sáenz de Tejada. El magistrado podría ser citado a declarar para ofrecer explicaciones sobre su presunto papel en la trama. Esta comparecencia podría producirse incluso en calidad de investigado, si así lo acuerda Pedraz conforme a los indicios existentes y a las garantías procesales aplicables.

El juez Sáenz de Tejada, brazo ejecutor de la estrategia

Según la información recogida en el informe de la UCO, Sáenz de Tejada habría desempeñado un papel relevante en la ejecución de la estrategia que presuntamente habría impulsado Leire Díez. La investigación deberá determinar el alcance de esas actuaciones, y si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades concretas.

La tercera línea de actuación podría centrarse en miembros del denominado 'Clan de los Rocho'. Su eventual declaración permitiría esclarecer si fueron contactados para conseguir información sobre Biedma, o si se les planteó alguna actuación destinada a perjudicar a la magistrada. Sus testimonios podrían resultar relevantes para reconstruir los hechos, y comprobar las hipótesis que manejan los investigadores.

Por el momento, estas actuaciones constituyen posibles escenarios dentro de la causa y no decisiones judiciales confirmadas. Será el juez Pedraz quien determine qué diligencias considera necesarias, a partir de la declaración de Biedma y del material incorporado a la investigación.

El objetivo de los próximos pasos será aclarar si existió una operación dirigida contra la magistrada, quién pudo intervenir en ella y qué responsabilidades, en su caso, podrían derivarse de los hechos investigados.

Feijóo arranca la carrera hacia el 29-N: "Voy a ser el presidente que España está esperando"

Acto de precampaña de Feijóo junto Ayuso y Almeida en Madrid, streaming en directo

Publicidad

España

Imagen de archivo de la playa del Trampolín

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Mohamed VI propone un nuevo marco de cooperación

Miriam González lanza Democracia 21 para "modernizar la democracia española" y romper con los dos bloques

Miriam González lanza Democracia 21 para "modernizar la democracia española" y romper con los dos bloques

La jueza Biedma saliendo de la Audiencia Nacional

El juez Pedraz estudia nuevas diligencias en el 'Caso Cloacas' tras la declaración de Beatriz Biedma

Imagen de Felipe VI en la presentación de ARMMO en INDUDEF
INDUDEF 2026

ARMMO presenta a Felipe VI sus avances en interceptores de drones y sistemas navales autónomos

Imagen del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el primer acto de precampaña de las elecciones del 29N.
ELECCIONES GENERALES

Pedro Sánchez se reivindica como "un perro que no tiene amo" y llama a llenar las urnas en las elecciones generales

Acto de precampaña de Feijóo junto Ayuso y Almeida en Madrid, streaming en directo
PRECAMPAÑA

Feijóo arranca la carrera hacia el 29-N: "Voy a ser el presidente que España está esperando"

El líder popular llama a movilizarse de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, promete reconstruir las instituciones y cuestiona al PSOE por la investigación judicial que afecta al entorno de Pedro Sánchez.

Las protestas continúan en Ceuta a cuatro días de la visita de los Reyes
Crisis migratoria

Las protestas marcan la cuenta atrás para la histórica visita de los Reyes a Ceuta el 13 de octubre

La ciudad autónoma sigue reclamando soluciones diez semanas después de la entrada masiva de migrantes, mientras el Gobierno cifra en más de 11.000 los retornos y expulsiones desde agosto.

Imagen de archivo del Senado

El PSOE estudia una lista conjunta con la izquierda para arrebatar al PP la mayoría del Senado

Vídeo: La reina Letizia recuerda a una víctima de la DANA en el Día Mundial de la Salud Mental

La aplaudida reflexión de la reina Letizia sobre la salud mental: "A veces, es invisible"

Feijóo comparece tras el anuncio de elecciones generales

El PP ganaría las elecciones y alcanzaría la mayoría absoluta con Vox, según tres encuestas

Publicidad