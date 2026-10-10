El juez Pedraz estudia nuevas diligencias en el 'Caso Cloacas' tras la declaración de Beatriz Biedma

La investigación sobre la presunta persecución sufrida por la jueza Beatriz Biedma, entra en una nueva fase tras su declaración esta semana en la Audiencia Nacional. Su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz abre la puerta a nuevas diligencias para esclarecer los hechos, y determinar quiénes pudieron participar en la supuesta estrategia dirigida contra la magistrada, mientras investigaba al hermano del presidente del Gobierno.

Tras escuchar a Biedma, Pedraz dispone de varias vías para avanzar en el denominado caso 'Cloacas del PSOE'. Una de las posibilidades es encargar nuevas diligencias a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los investigadores podrían profundizar en el análisis de llamadas telefónicas, mensajes y grabaciones de vídeo, con el objetivo de reconstruir los contactos entre los presuntos implicados, y aclarar cómo se habrían desarrollado los hechos.

Otro de los posibles movimientos afecta al juez Sáenz de Tejada. El magistrado podría ser citado a declarar para ofrecer explicaciones sobre su presunto papel en la trama. Esta comparecencia podría producirse incluso en calidad de investigado, si así lo acuerda Pedraz conforme a los indicios existentes y a las garantías procesales aplicables.

El juez Sáenz de Tejada, brazo ejecutor de la estrategia

Según la información recogida en el informe de la UCO, Sáenz de Tejada habría desempeñado un papel relevante en la ejecución de la estrategia que presuntamente habría impulsado Leire Díez. La investigación deberá determinar el alcance de esas actuaciones, y si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades concretas.

La tercera línea de actuación podría centrarse en miembros del denominado 'Clan de los Rocho'. Su eventual declaración permitiría esclarecer si fueron contactados para conseguir información sobre Biedma, o si se les planteó alguna actuación destinada a perjudicar a la magistrada. Sus testimonios podrían resultar relevantes para reconstruir los hechos, y comprobar las hipótesis que manejan los investigadores.

Por el momento, estas actuaciones constituyen posibles escenarios dentro de la causa y no decisiones judiciales confirmadas. Será el juez Pedraz quien determine qué diligencias considera necesarias, a partir de la declaración de Biedma y del material incorporado a la investigación.

El objetivo de los próximos pasos será aclarar si existió una operación dirigida contra la magistrada, quién pudo intervenir en ella y qué responsabilidades, en su caso, podrían derivarse de los hechos investigados.