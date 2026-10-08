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Un policía nacional de Alicante muere atropellado por su propio coche patrulla

Se bajó del coche para entregar un parte, y entonces advirtió que el vehículo se movía. Intentó pararlo de forma manual, pero no lo consiguió.

Coche Policía Nacional

Coche Policía Nacional Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Trágico suceso el ocurrido en Alicante. Un policía nacional ha muerto al ser arrollado por su propio coche patrulla. Según las primeras informaciones, el agente se bajó del vehículo para realizar unas gestiones cerca del parque móvil de la Policía que está situada en la calle Campo de Mirra. En ese momento advirtió que el coche se estaba moviendo ya que no tenía echado el freno de mano.

Intentó pararlo de forma manual, pero una pierna se quedó aprisionada entre la puerta del vehículo y un bolardo, según explica el digital Información. Según las mismas fuentes, la víctima se bajó a entregar un parte y estaba abriendo el maletero cuando el coche comenzó a avanzar. Su compañero de patrulla, un agente en prácticas avisó a Emergencias y mientras llegaban los sanitarios le realizó maniobras de reanimación, con las que posteriormente continuaron los sanitarios sin éxito. Este jueves se realizará la autopsia. Su muerte ha causado gran conmoción entre la plantilla.

El agente fallecido ha sido identificado como José Daniel. Este suceso ocurre en Alicante poco después de que otro agente muriese de forma inesperada.

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Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

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