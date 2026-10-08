Muere un hombre de 70 años en Burgos al intentar salvar a su vecino de una caída: "Un héroe urbano"

Un hombre de 70 años ha fallecido en Burgos después de intentar salvar la vida de su vecino de 80 años, que estaba a punto de precipitarse desde la ventana de un primer piso hacia un patio interior. El anciano no consiguió evitar la caída y terminó recibiendo el impacto de su vecino, lo que le provocó la muerte. El hombre de 80 años resultó herido grave.

El trágico suceso tuvo lugar este miércoles, sobre las 16:00 horas, en una vivienda de la calle Alfareros, situada en el barrio burgalés de San Pedro y San Felices.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, ha destacado el gesto del fallecido, al que ha calificado como "un héroe urbano" por intentar auxiliar a su vecino pese al riesgo que suponía.

Intentó sujetar a su vecino y acabó perdiendo la vida

Según las primeras informaciones, el hombre de 80 años, que presentaba cierta discapacidad mental, estaba a punto de caer desde la ventana de un primer piso. Su vecino, de 70 años, trató de ayudarle desde el patio interior del inmueble, pero no consiguió evitar que se precipitara sobre él.

El impacto terminó provocando la muerte del hombre que intentaba socorrerlo, mientras que el otro anciano sufrió heridas graves. En declaraciones a Efe, el subdelegado del Gobierno ha destacado las circunstancias especialmente trágicas del accidente.

En su "afán por ayudar, ya con unas capacidades limitadas, porque estamos hablando de dos protagonistas mayores, de la tercera edad", el hombre terminó perdiendo la vida en "un desgraciado incidente, que lleva implícito un componente que para mí es de heroísmo".

"Por solidaridad ha perdido la vida"

Pedro de la Fuente ha insistido en el carácter solidario de la actuación del fallecido, que trató de impedir que su vecino sufriera una caída potencialmente mortal. "Aunque sus capacidades fueran limitadas y sin saber el desenlace", el hombre intentó ayudarle, ha explicado.

El subdelegado ha lamentado que "la fatalidad le ha sobrevenido a quien le estaba ayudando, que era otro conocido de él, probablemente después de muchos años, y que por solidaridad ha perdido la vida".

Una actuación que ha querido reconocer públicamente por el valor demostrado al intentar auxiliar a otra persona.

Despliegue de los servicios de emergencia

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada sobre las cuatro de la tarde en la que se alertaba de dos personas heridas tras una caída por una ventana.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y Emergencias Sanitarias-Sacyl. El dispositivo sanitario incluyó una ambulancia de soporte vital básico, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

A su llegada, los profesionales sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre de 70 años. El segundo implicado, de 80 años, fue atendido y trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde recibió asistencia por las heridas sufridas.