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La crisis de vivienda preocupa al 87% de los españoles y el 76% aboga por que el Estado intervenga "cuanto sea necesario"

8 de cada 10 ciudadanos españoles no tienen planes de comprar una vivienda en los próximos dos años.

Recreación del nuevo edificio de 45 viviendas de San AntónREMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE ELCHEFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma30/09/2026

Alicante.- Elche saca a licitación la construcción del nuevo edificio de 45 viviendas de San Antón EUROPAPRESS

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles. Al 87% les preocupa "mucho" o "bastante", y al 41,6% la situación les está perjudicando la crisis de la vivienda. Así lo refleja el último barómetro elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la vivienda.

De cara a la adquisición de una vivienda 8 de cada 10 no tiene planes de comprar una en los próximos años. Los motivos que reflejan la encuesta es porque no tiene dinero para la entrada (80,7%), no tiene ingresos suficientes para las cuotas (71,3%), no cumple los requisitos para una hipoteca (63,5%). Por ello 6 de cada 10 tienen planes de comprar con otras personas. Para aquellos que sí tienen intención de comprar una en dos años solo el 5,4% ha recibido ayuda económica de alguna Administración.

En cuanto a las razones por las que no tienen planeado trasladarse a una vivienda independiente destacan que el precio de compra es demasiado alto para sus ingresos (85,6%), los alquileres son demasiados altos para sus ingresos (84,9%) o porque no tiene dinero para la entrada o finanza (77%).

El estudio muestra que el 70,3% de los encuestados reside en una vivienda de su propiedad, mientras que el 13,4% vive en casa de sus padres o suegros, el 5% en la vivienda de su pareja y el 4,5% en un piso compartido.

Para el 76,3% el Estado debe intervenir "tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos y todas a la vivienda", mientas que un 18,8% considera que el Estado no debe interferir en la ley de la oferta y la demanda. En la misma línea el 79% considera que el derecho a la vivienda como un derecho constitucional es lo que habría que priorizar y 9 de cada 10 creen que las administraciones públicas deberían construir más viviendas públicas.

El 95,4% de los encuestados está a favor de bajar los impuestos en la compra de primera vivienda, así como el 72% en subir los impuesto a los grandes tenedores con diez viviendas o más. Un 85,7% prefiere dar más garantías a caseros y caseras frente a posibles impagos mientras que el 83,1% recuperaría las viviendas públicas vendidas a empresas. Por otro lado más de la mitad -54,3%, está en contra de expropiar viviendas vacías.

Una encuesta realizada en junio, meses antes del desahucio de Maricarmen que ha reabierto el debate sobre la vivienda, y, a consecuencia de ello, el Consejo de Ministros aprobó 21 medidas para facilitar el acceso a la vivienda, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026, a pesar de asegurar en varias ocasiones que serían en 2027.

Para la muestra han realizado 4.500 entrevistas por las cuotas de comunidad autónoma y tamaño de municipio, una sobremuestra de 1.500 entrevistas en 36 municipios especiales1 con afijación proporcional para cada municipio.

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