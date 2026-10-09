Salvamento Marítimo escolta hasta el sur de Tenerife un cayuco con 120 personas a bordo

Un nuevo desembarco registrado este viernes vuelve a poner el foco en la ruta atlántica tras la llegada de otra embarcación precaria a la Isla. Un cayuco con 120 personas de origen subsahariano ha alcanzado el muelle de Los Cristianos, en el municipio de Arona, tras ser guiado por los efectivos de Salvamento Marítimo en una travesía en la que viajaban 23 menores de edad.

La alerta saltaba a primera hora cuando la llamada de un particular ponía en marcha el protocolo correspondiente. Ante la proximidad de la embarcación a la costa, el Centro de Coordinación movilizaba de inmediato a la tripulación de la Salvamar Alpheratz, que fue al encuentro de las personas a bordo para evaluar la situación en alta mar. Al alcanzar la embarcación, el equipo comprobó que avanzaba sin incidencias.

Para garantizar una llegada segura, los efectivos acompañaron el cayuco hasta el muelle de Los Cristianos, en el sur de la isla. A bordo viajaban 84 hombres, 13 mujeres y 23 menores, según detallaron fuentes de Salvamento Marítimo a Antena 3 Noticias.

Una vez en puerto, el equipo de Cruz Roja y los servicios de urgencia atendieron a los recién llegados a pie de muelle, confirmando que todos se encontraban en aparente buen estado de salud sin necesidad de traslados al hospital. La llegada de este cayuco a Tenerife se suma a las dos neumáticas localizadas de madrugada en Lanzarote, con 76 y 60 personas a bordo.

Con este nuevo desembarco, la cifra de personas asistidas en las costas canarias desde este pasado jueves asciende ya a 538, reflejando el intenso ritmo de llegadas que registra el archipiélago en las últimas horas.