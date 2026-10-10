Efemérides de hoy 10 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 10 de octubre?

El 10 de octubre de 2008, la Bolsa de Madrid sufre la mayor caída del índice IBEX 35 en toda su historia hasta ese entonces. La economía española confirma de este modo verse afectada por la crisis financiera mundial. A pesar de que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reiterara que España no se vería afectada por la ansiedad financiera, era un hecho que el selectivo sufría las consecuencias de la parálisis del crédito interbancario.

El pánico generado por la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers el 15 de septiembre de ese mismo año, causa de su inversión en las hipotecas “subprime”, azotó la economía mundial. El miedo a los activos tóxicos provocó la necesidad de la intervención de las grandes potencias de Occidente. Este mismo 10 de octubre, los ministros de finanzas miembros del G7 se reunieron de urgencia en Washington D. C. (EE. UU.), donde desarrollaron un plan de acción de cinco puntos.

Un 10 de octubre, pero de 1985, fallece el actor, guionista y director de cine Orson Welles. Comenzó con una muy temprana edad en el mundo de la actuación, a los 16 años daría sus primeros pasos en el Gate Theatre de Dublín y tan solo cinco después debutó como director. Sería en 1938, con su representación radiofónica de “La Guerra de los Mundos”, novela de H. G. Wells, con la que saltaría a la fama mundial. El actor y su grupo de teatro adaptaron el libro al formato radiofónico simulando ser un programa de variedades. A pesar del aviso inicial de que se trababa de una dramatización, los oyentes que sintonizaban la emisora en medio del programa se encontraban con una representación tan bien elaborada que rozaba lo real. El pánico se propagó en las calles de Nueva Jersey y Nueva York. Sin saberlo, Orson Welles acababa de demostrar el poder de influencia de los medios de comunicación.

En su aportación al cine destaca por ser el protagonista y director de “Ciudadano Kane” (1941), un clásico que es considerado por críticos y público general como una “obra maestra” por sus aportaciones al medio.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 10 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 10 de octubre?

1843.- La reina Isabel II, con 13 años, coloca la primera piedra en la construcción del Palacio del Congreso de los Diputados en Madrid.

1856.- Se inaugura en Madrid el Teatro de la Zarzuela.

1935.- El general Georgios Kondylis da un golpe de Estado en Grecia que acaba con el régimen republicano y preparara el restablecimiento de la monarquía con Jorge II.

1940.- Entra en vigor una nueva Constitución en Cuba durante la presidencia de Federico Laredo Brú.

1964.- Se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón), primeros celebrados en Asia y pioneros en la participación de la mujer en competición por equipos.

1986.- Un terremoto de 7'5 grados en la escala de Richter causa 2.000 muertos y decenas de miles damnificados en la ciudad de El Salvador.

1994.- Akihito y Michiko inician en Madrid la primera visita oficial en la historia de unos emperadores de Japón a España.

2002.- La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba el uso de la fuerza contra Irak.

2014.- La joven pakistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi, ganan el Nobel de la Paz.

2019.- Nobel de Literatura para el novelista y dramaturgo austríaco Peter Handke, polémico por su apoyo a Serbia en la guerra de los Balcanes.

2025.- La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz.

¿Quién nació el 10 de octubre?

1830.- Isabel II, reina de España.

1839.- Francisco Giner de los Ríos, filósofo y pedagogo español.

1901.- Alberto Giacometti, escultor y pintor suizo.

1908.- Mercé Rodoreda, escritora española.

1910.- Ramón Gaya, pintor y poeta español.

1941.- Peter Coyote, actor estadounidense.

1948.- Xavier Aguirresarobe Zubia, director de fotografía español.

1951.- Jeanette, cantante británica naturalizada española.

1960.- Karra Elejalde, actor español.

1971.- Alicia Alcocer Koplowitz, empresaria española.

1991.- Lali Espósito, actriz y cantante argentina.

¿Quién murió el 10 de octubre?

1985.- Yul Brynner, actor estadounidense.

1991.- Pío Cabanillas, político español.

2004.- Christopher Reeve, actor estadounidense que encarnó a Superman.

2008.- Alton Ellis, músico jamaicano.

2009.- Luis Aguilé, cantante hispano-argentino.

2013.- Wilfried Martens, político belga.

2022.- Anita Kerr, cantante estadounidense.

¿Qué se celebra el 10 de octubre?

Hoy, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental.

Horóscopo del 10 de octubre

Los nacidos el 10 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 10 de octubre

Hoy, 10 de octubre, se celebra santo Tomás de Villanueva.