VÍDEO: Un muerto y ocho heridos en un choque entre tres camiones y dos coches en la A-62

Un hombre ha muerto y ocho personas han resultado heridas, entre ellas dos menores de unos 10 y 15 años, en un accidente múltiple registrado este martes en el kilómetro 143 de la A-62, a la altura de Tordesillas (Valladolid), en sentido Salamanca. En el siniestro se han visto implicados tres camiones y dos turismos.

El accidente se ha producido en torno a las 11:27 horas. El 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas que alertaban de la presencia de heridos atrapados en el interior de los vehículos. Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado varios recursos, incluidos dos helicópteros medicalizados.

Los bomberos han trabajado para excarcelar a las víctimas y los sanitarios han confirmado el fallecimiento de un varón. Siete de los heridos han sido trasladados a distintos hospitales y uno ha rechazado el traslado.

Dos de los afectados, un menor de unos 10 años y una mujer de alrededor de 40, han sido evacuados al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. A este mismo centro han sido trasladados en UVI móvil otro hombre de unos 40 años y un menor de unos 15. Un varón ha sido llevado en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y otros dos hombres han ingresado en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.

El siniestro ha obligado a cortar la circulación en la autovía y ha provocado varios kilómetros de retenciones.