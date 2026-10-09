Cierran una escuela infantil municipal de Madrid por una posible plaga de roedores

La escuela infantil municipal Veo Veo, situada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, ha cerrado temporalmente sus puertas después de detectar indicios de la posible presencia de roedores en sus instalaciones. La medida se ha adoptado de forma preventiva para garantizar las condiciones de higiene y seguridad, mientras se realizan las comprobaciones necesarias.

En un comunicado enviado a las familias, el centro informa de que, tras detectar evidencias relacionadas con la presencia de estos animales, se decidió suspender la actividad hasta nuevo aviso. Tanto el alumnado como el profesorado han sido reubicados en otras escuelas infantiles para que puedan continuar con normalidad.

Madrid Salud analiza las instalaciones

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que existen indicios, aunque ha precisado que todavía no se ha acreditado la presencia de roedores. Según ha explicado, Madrid Salud ya se encuentra en las instalaciones para realizar los análisis y las labores de control de vectores.

"Lo que se hizo inmediatamente es precintar la escuela", ha señalado el regidor, que ha defendido la rapidez de la respuesta municipal. "Hemos actuado rápido, hemos actuado en la forma en la que hay que hacerlo, garantizando que se pueda seguir prestando la actividad, en este caso en otras escuelas", ha añadido.

El PSOE denuncia la falta de mantenimiento

Por su parte, la concejala socialista María Caso ha criticado la situación y ha atribuido el cierre a lo que considera una falta de mantenimiento de los centros educativos. La edil ha asegurado que este episodio se suma a "una larga lista de hechos" que, a su juicio, son "consecuencia directa del abandono del Partido Popular", tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

Caso también ha recordado otros cierres recientes relacionados con las lluvias y la clausura de otra escuela infantil en San Blas por una plaga de chinches. La socialista ha calificado la situación de "insostenible" y ha cuestionado "qué más tiene que ocurrir en una escuela infantil" para que el Ayuntamiento actúe.

Además, ha vinculado los problemas de las instalaciones con las reivindicaciones de las educadoras infantiles, que llevan seis meses de huelga indefinida, según ha indicado. Las trabajadoras reclaman mejoras salariales, una reducción de las ratios de alumnos por aula y un mayor mantenimiento de los centros.