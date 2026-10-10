Más de 1.000 detenidos y varios heridos en la protesta de la generación Z india en Nueva Delhi

Al menos dos policías y varios manifestantes resultaron heridos y más de 1.000 personas fueron detenidas este sábado en Nueva Delhi, durante una operación policial que impidió la protesta convocada por el movimiento de la generación Z india, conocido como las "Cucarachas", contra la Comisión Electoral.

El último balance policial cifra en un millar los detenidos en toda la ciudad, según informó la agencia local PTI. Las autoridades habían prohibido la concentración y ordenaron a los más de 30.000 agentes desplegados impedir cualquier marcha.

Entre los arrestados figuran los líderes del movimiento convocante, Cockroach Janta Party (CJP), Abhijit Dipke, Saurav Das y Ashutosh Ranka.

También fueron detenidos destacados políticos opositores, entre ellos los exjefes de los gobiernos de Delhi y Bengala, Arvind Kejriwal y Mamata Banerjee, así como la activista estudiantil Neha Bora.

La Policía informó de que dos agentes resultaron heridos por pedradas lanzadas por un grupo de entre 25 y 30 manifestantes que saltó una de las barricadas.

En otro arresto, un manifestante con una herida sangrante en la cabeza pudo ser visto a través de la ventanilla de un furgón policial. Otros asistentes pidieron a los agentes que lo trasladaran en una ambulancia.

Las calles de la capital quedaron desiertas y bajo fuerte vigilancia durante la tarde.

Altavoces instalados cada pocos cientos de metros en postes y árboles emitían un mensaje que advertía de que la zona estaba bajo confinamiento y amenazaba con acciones legales a quienes intentaran concentrarse.

Tras la detención de los principales dirigentes del CJP, el portavoz Ajinkya Shinde instó a la ciudadanía a mantener la movilización. "Donde os detenga la Policía, convertid ese lugar en vuestro Jantar Mantar", publicó. Jantar Mantar es un espacio de Nueva Delhi habitual para las protestas.

El primer ministro, Narendra Modi, no se había pronunciado públicamente sobre la operación.

El portavoz de su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP), calificó de "fracasada" la movilización y afirmó que fue un intento de "unas pocas fuerzas anárquicas" de "mantener cautiva a la India".

Las autoridades detuvieron también a periodistas y miembros de sus equipos, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), además de a decenas de abogados. El presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, intervino para lograr la liberación de estos últimos.