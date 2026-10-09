Natán, el niño de 11 años de Chiclana que triunfa en Nueva York con un corto sobre el autismo

De Chiclana de la Frontera a Nueva York con tan solo 11 años. Es la historia de Natán, un pequeño cineasta gaditano que ha conseguido llevar su cortometraje sobre el autismo hasta Estados Unidos después de recibir un reconocimiento en un festival organizado por Naciones Unidas.

El joven ha viajado hasta la Gran Manzana para presentar su trabajo, que ya ha resultado ganador en la categoría destinada a participantes menores de 12 años. Una experiencia que comparte con sus compañeros Lola, Leo e Irene, quienes le han acompañado en esta aventura.

Un premio internacional para un corto sobre el autismo

El proyecto audiovisual aborda el autismo, una temática con la que Natán y sus compañeros han conseguido destacar en un certamen internacional.

El reconocimiento supone un paso importante para estos jóvenes, que han logrado que su trabajo traspase fronteras y llegue hasta Nueva York.

Su participación en el festival pone de manifiesto cómo el cine puede convertirse también en una forma de acercar determinadas realidades sociales al público desde la mirada de los más pequeños.

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De Chiclana a las orillas del río Hudson

La aventura de Natán no se ha quedado únicamente en el premio. El niño gaditano ha tenido la oportunidad de viajar a Nueva York junto a Lola, Leo e Irene para vivir de cerca esta experiencia internacional.

Desde las orillas del río Hudson, el pequeño cineasta ha enviado un mensaje con motivo de su visita a la ciudad y la presentación de su cortometraje.

A sus 11 años, Natán ya puede presumir de haber conseguido un premio en un festival organizado por Naciones Unidas.

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