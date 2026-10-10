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Noticias de hoy, sábado 10 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, sábado 10 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 10 de octubre de 2026

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Los actos de precampaña electoral de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, la crisis migratoria en Ceuta o el acuerdo de Donald Trump para bajar el precio del combustible, entre las noticias más relevantes de este sábado, 10 de octubre.

Arranca la precampaña

Primer fin de semana de precampaña con Sánchez y Feijóo poniendo en marcha la maquinaria electoral. El presidente del Gobierno ha estado acompañado por María Jesús Montero en Sevilla. Y el líder del PP ha reunido a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida en Madrid.

El líder popular ha llamado a movilizarse de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, prometiendo reconstruir las instituciones y cuestionando al PSOE por la investigación judicial que afecta al entorno de Pedro Sánchez. Por su parte, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, ha reivindicado este sábado su liderazgo como el de alguien al servicio de "la gente de a pie" y ha animado a llenar las urnas en las elecciones generales el próximo mes de noviembre.

Crisis migratoria en Ceuta

Casi tres meses después de la crisis migratoria de Ceuta, el rey de Marruecos, Mohamed VI, ha defendido la soberanía de su país para decidir sus relaciones internacionales, y ha advertido de que la cooperación con España no puede estar sujeta a "ninguna presión o amenaza, ni a ningún chantaje". Mientras tanto, la ciudad autónoma se prepara para la llegada de los Reyes Felipe VI y Letizia el próximo 13 de octubre.

Trump llega a un acuerdo con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y global. Según Trump, el pacto contempla además nuevos envíos durante los próximos meses.

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Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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