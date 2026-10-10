Miriam González lanza Democracia 21 para "modernizar la democracia española" y romper con los dos bloques

La abogada Miriam González ha presentado este sábado en Madrid Democracia 21, un nuevo partido político con el que aspira a concurrir a las próximas elecciones generales y ofrecer una alternativa a la actual división política. La formación se define como un proyecto reformista que busca facilitar acuerdos y pretende "modernizar la democracia española y situar al ciudadano en el centro".

González ha aprovechado el acto de presentación para desgranar algunas de sus principales propuestas, con especial atención a la vivienda, la regeneración institucional y la lucha contra la corrupción. La dirigente ha responsabilizado tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de las dificultades que afrontan las familias de clase media para comprar una vivienda y los jóvenes para acceder al alquiler.

Entre las medidas anunciadas destaca la rebaja de todos los impuestos relacionados con la vivienda para los menores de 35 años. González defiende que el Estado no debe enriquecerse a costa de los ciudadanos y sitúa el acceso a una casa entre los asuntos que requieren cambios.

Una reforma de las instituciones

La independencia judicial constituye otro de los ejes del proyecto. González propone despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tanto en su relación con los partidos como respecto a las asociaciones de jueces que considera politizadas. También defiende que el Ministerio Fiscal rinda cuentas ante el Parlamento, "y no ante el presidente del Gobierno".

Su programa incluye, además, la creación de juzgados especializados en corrupción, la eliminación de los aforamientos y una reducción de las subvenciones destinadas a los partidos políticos. A estas medidas suma la limitación de los mandatos a un máximo de dos, con el objetivo de introducir cambios en el funcionamiento del sistema político.

La nueva formación también plantea revisar los mecanismos de control de las instituciones y reducir la influencia de los partidos sobre los organismos públicos. González sostiene que la política debe recuperar su función de servicio y facilitar la incorporación de profesionales que no han desarrollado previamente una carrera en las estructuras partidistas.

De una plataforma ciudadana a un partido nacional

Democracia 21 tiene su antecedente en España Mejor, la plataforma de la sociedad civil que González puso en marcha en 2023 para elaborar propuestas de políticas públicas. La iniciativa nació sin la intención inicial de convertirse en una organización electoral, pero ha terminado sirviendo de base para la creación del nuevo partido.

La abogada, fundadora también de Inspiring Girls International, organización dedicada a acercar referentes profesionales a niñas y jóvenes, ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el ámbito jurídico y empresarial. Está casada con Nick Clegg, exviceprimer ministro británico y antiguo líder de los Liberal Demócratas, aunque ha dejado claro que su marido no participará en el proyecto político español.

González también procede de una familia vinculada a la política: su padre fue el primer alcalde democrático de Olmedo y posteriormente senador del Partido Popular. Ella, sin embargo, no ha ocupado hasta ahora un cargo electo en España.

La dirigente rechaza encuadrar Democracia 21 en las etiquetas tradicionales de izquierda y derecha. Su intención es reunir a ciudadanos con distintas posiciones ideológicas que compartan la voluntad de reformar las instituciones y superar la confrontación entre los dos grandes bloques políticos.

El reto de llegar a todas las provincias

La formación asegura tener "vocación nacional" y pretende presentar candidaturas en todas las provincias. Su objetivo es atraer tanto a votantes desencantados con los partidos actuales como a personas que se han alejado de la política o que nunca han participado en ella.

La aparición de Democracia 21 coincide con un escenario electoral marcado por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre de 2026. El calendario deja al partido poco más de siete semanas desde su presentación pública hasta la cita con las urnas.

Sin representación parlamentaria ni una estructura territorial consolidada, la organización tendrá que construir sus candidaturas y extender su mensaje en un plazo reducido. Además de sus propuestas de regeneración democrática y vivienda, deberá concretar su posición sobre otros asuntos como las pensiones, la sanidad, la educación y la política territorial.