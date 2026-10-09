Seis detenidos por la agresión que dejó en coma a un joven italiano en Barcelona

La Unidad de Investigación de la comisaría de Badalona detuvo el 30 de septiembre a cuatro personas mayores de edad. Una semana después, el 7 de octubre, los agentes arrestaron a otros dos menores presuntamente implicados en esta agresión. Según los Mossos d’Esquadra, los seis formarían parte del grupo que atacaron a los turistas italianos.

Una noche de fiesta que terminó en una brutal paliza

Nicola Maggiotto, de 21 años, estaba disfrutando de unas vacaciones en Barcelona con sus amigos. La noche del 12 de agosto, el grupo había salido de fiesta por la zona del Port Fòrum, pero lo que debía ser una noche de diversión terminó en un violento ataque.

Poco después de las 22:00 horas, cuando los jóvenes se dirigían hacia una parada de taxis cercana a la discoteca, Nicola y su amigo Giuseppe Siben fueron abordados por un grupo de aproximadamente doce personas.

Maggiotto recibió un fuerte puñetazo por la espalda, a la altura de la nuca, que lo dejó inconsciente. Giuseppe ha explicado a la prensa italiana que los agresores continuaron propinándole patadas y puñetazos cuando ya se encontraba en el suelo.

Mientras intentaba auxiliar a su amigo, también recibió varios golpes que le provocaron lesiones en el pómulo. A diferencia de Nicola, sus heridas fueron de carácter leve.

Varias semanas en coma y una investigación con seis detenidos

Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso de la agresión alrededor de las 22:25 horas. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, los presuntos agresores ya habían huido.

Nicola fue ingresado en el Hospital del Mar de Barcelona, donde tuvo que ser inducido a un coma debido a la gravedad de las lesiones, que llegaron a poner en riesgo su vida.

Durante las semanas posteriores, su estado de salud generó una gran preocupación entre sus familiares y amigos. Sus padres viajaron a Barcelona para acompañarlo y su padre presentó una denuncia.

Actualmente, Nicola ya se encuentra fuera de peligro, después de varias semanas de incertidumbre sobre su evolución.