Detenidas cuatro personas acusados de robar y maltratar ocho galgos de competición

El propietario de la finca denunció el robo de ocho galgos federados para competir en campeonatos nacionales. Los investigadores del Equipo ROCA, especialistas en robos en el campo, tenían ya alguna pista de quiénes podrían ser los autores de los robos. Se trata de un grupo organizado, que ya había cometido delitos similares. Los agentes identificaron a los integrantes del grupo criminal en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla. La actuación ha permitido recuperar a los ocho perros de élite, valorados entre 600 y 1.200 euros y devueltos a su dueño.

Maltrato animal

Los detenidos extrajeron los chips subcutáneos de los animales, que les provocaron heridas, que tuvieron que ser atendidas por veterinarios con urgencia. A los arrestados se les imputan delitos de robo con fuerza en las cosas, lesiones graves, maltrato animal y delito de pertenencia a grupo organizado.

Tipo de galgo

Los galgos sustraídos y recuperados, son los conocidos como "galgo inglés", de pelo corto o Greyhound es un perro de porte aristocrático, altivo y elegante, con una habilidad poco común: alcanza fácilmente los 70 km. en la persecución de la liebre. La carrera se establece en la persecución de una liebre mecánica el canódromo y es un estupendo perro de compañía, de líneas muy elegantes, no se adapta fácilmente a la vida en la ciudad y hay que llevarlo a menudo a lugares donde pueda correr libremente.