Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Gaza

Un año después del alto en fuego en Gaza han muerto 1.500 personas y más de 5.000 han resultado heridas

Israel ha rebajado los ataques, pero estos no han cesado y siguen impidiendo la reconstrucción de un territorio absolutamente destrozado. Estados Unidos y la Junta de la Paz, controlada por Trump, hacen la vista gorda.

Imagen de un edificio destruido en Gaza

Imagen de un edificio destruido en Gaza EFE

Publicidad

Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
Publicado:

Este sábado 10 de octubre de 2026 se cumple un año del supuesto 'alto el fuego' que iba a terminar con la destrucción de Gaza y las decenas de miles de fallecidos. Desde ese acuerdo los ataques por parte de Israel han disminuido, pero nunca han cesado y aproximadamente 1.500 personas han perdido la vida desde entonces y más de 5.100 heridos.

Un alto el fuego irreal

El incumplimiento del alto el fuego por parte de Israel impide la reconstrucción de Gaza, que sigue sumida en el desastre y la más absoluta pobreza por parte de los dos millones de ciudadanos que intentan sobrevivir como buenamente pueden.

Cerca de 75.000 palestinos han fallecido

En total han muerto cerca de 75.000 palestinos, de los cuales unos 21.000 eran niños, y alrededor de 175.000 han resultado heridas. Además, el 90% de la población se ha visto desplazada y el 60% de los gazatíes han perdido su casa.

Estados Unidos hace la vista gorda

El 10 de octubre de 2025 se firmó un alto el fuego generado por la presión de Estados Unidos, pero desde entonces, el propio país norteamericano y la Junta de la Paz, que precisamente preside Trump, han 'permitido', o al menos hacen la vista gorda siendo sabedores de que los ataques israelíes no cesan. Según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, cerca de 1.500 personas han muerto.

Gaza, sin agua, electricidad... ni refugio contra el frío

No obstante, el gran problema ahora es el bloqueo que sufre Gaza. De momento sigue sin agua corriente ni electricidad y buena parte de la población depende de la ayuda humanitaria para comer, además de hacer cola ante camiones cisterna para llenar los bidones. En mayor o menor medida los dos millones de personas que siguen en la Franja tienen serios problemas en cuanto a vivienda, y se preparan como pueden para afrontar el frío y las bajas temperaturas. Algunos de ellas se refugian del frío en edificios que han terminado desplomándose y han causado la muerte de unas 21 personas.

Francia, entre la protesta estudiantil y la violencia policial: 6.500 detenidos y gases lacrimógenos contra los manifestantes

Enfrentamientos al término de una manifestación de estudiantes de secundaria y miembros de sindicatos de educación durante una jornada nacional de protestas por las condiciones escolares en París

Publicidad

Mundo

Imagen de un edificio destruido en Gaza

Un año después del alto en fuego en Gaza han muerto 1.500 personas y más de 5.000 han resultado heridas

Trump y Putin en una reunión. Archivo.

Trump llega a un acuerdo con Putin para que Rusia suministre más de 300.000 toneladas de diésel

Mohamed VI

Mohamed VI carga contra las críticas desde España y advierte de que Marruecos no aceptará "chantajes" en la relación

Imagen del terremoto en Panamá
Seísmo

Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Panamá y activa la amenaza de tsunami en el Pacífico

Donald Trump durante su discurso en la Asamblea de la ONU
Pena de muerte Estados Unidos

Polémica por la pena de muerte: la UE pide la "abolición universal" mientras EEUU retransmite las ejecuciones en streaming

Las protestas en Francia dejan ya cerca de 6.900 detenidos y un centenar de trabajadores educativos heridos
FRANCIA

Francia reforzará los colegios con 3.000 profesores para frenar las protestas educativas

El Gobierno busca cubrir las vacantes en los centros, revisar los horarios escolares y responder a las reclamaciones de los alumnos. Mientras, disminuye el número de institutos cerrados tras las movilizaciones.

Christa Pike, en el corredor de la muerte el pasado 4 d diciembre
EEUU

Christa Pike desarrolla neumonía y un trauma psicológico tras sobrevivir a su ejecución fallida

Sus abogados aseguran que Pike cuenta con una pérdida de movilidad en sus brazos y manos tras las dos inyecciones letales.

Imagen del podcasr 3x3N, episodio 'Alerta por peste'

La peste neumónica vuelve a encender las alarmas: las dudas sobre Rusia, los síntomas y el riesgo para España, en el nuevo episodio de '3x3N'

Helicóptero se estrella en Guatemala

El momento en el que un helicóptero cae al lago con siete personas a bordo, dejando dos desaparecidos

Nidal Hasan, en una imagen de archivo

Estados Unidos permitirá transmitir en vivo el fusilamiento de Nidal Hasan, el asesino de 13 personas en Fort Hood

Publicidad