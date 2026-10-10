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Trump llega a un acuerdo con Putin para que Rusia suministre más de 300.000 toneladas de diésel

El presidente estadounidense afirma que el acuerdo con Putin prevé nuevos envíos en noviembre y después, y sostiene que contribuirán a bajar los precios del combustible.

Trump y Putin en una reunión. Archivo.

Trump y Putin en una reunión. Archivo. Getty

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un acuerdo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y global. Según Trump, el pacto contempla además nuevos envíos durante los próximos meses.

"El acuerdo continuará con otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", ha escrito el mandatario estadounidense en sus redes sociales. Trump ha añadido que, dependiendo del estado de las refinerías rusas, espera que Moscú entregue tres millones de toneladas de combustible diésel "en un corto período de tiempo".

El presidente ha aludido a los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas al mencionar la situación de las refinerías. No ha ofrecido más detalles sobre las condiciones del acuerdo ni sobre el calendario concreto de los envíos.

Trump ha asegurado que el incremento del suministro, junto con el "control total" que, según él, ejerce Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz, hará que los precios del diésel "bajen rápidamente y en números récord" tanto para los estadounidenses como para el resto del mundo.

El estrecho permanece bloqueado por Irán, mientras Washington ejerce el control de sus alrededores.

"Mi mayor prioridad es reducir los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros", ha afirmado Trump, que ha calificado el anuncio de «muy grande e importante". En el mismo mensaje, ha dirigido una advertencia a Teherán: "No tendrá un arma nuclear".

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el presidente estadounidense ha agradecido a Putin el acuerdo, que ha descrito como "muy importante".

"Se trata de cantidades enormes de petróleo que llegan a nuestro país. Y, para ser sincero, quiero dar las gracias al presidente Putin. Nos están llegando cantidades enormes de petróleo a nuestro país y es gasóleo, que es justo lo que queremos. Así que, gracias", ha dicho.

El Kremlin ha confirmado el acuerdo y la disposición de Rusia a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidense y mundial. "Estoy convencido de que esto tendrá un impacto positivo en toda la economía mundial", ha señalado Putin, según un comunicado difundido por la Presidencia rusa.

La nota también indica que ambos mandatarios han reafirmado su intención de mantener contactos personales y de continuar la cooperación entre sus respectivas administraciones presidenciales, los servicios especiales y otros organismos.

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