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Detenido un okupa por apuñalar en la cara a su compañero de piso tras una discusión en Palma

El detenido habría atacado presuntamente a la víctima con un cuchillo, causándole heridas en el rostro y en una oreja.

Coche Polic&iacute;a Nacional.

Coche Policía Nacional.Europa Press

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Iman Benataya
Publicado:

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por presuntamente herir con un cuchillo a su compañero de piso durante una discusión en un local okupado de la zona de Playa de Palma. Los hechos sucedieron el pasado 9 de abril, cuando el 091 recibió un aviso alertando de la presencia de un hombre que sangraba en el interior de un inmueble. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con abundante sangrado y heridas en el rostro y en una de las orejas.

Según el testimonio de un compañero de vivienda, la agresión se produjo en el transcurso de una discusión entre la víctima y el presunto autor. En un momento dado, el agresor habría cogido un cuchillo y le habría atacado en la cara. La pelea continuó en el exterior del inmueble, donde el presunto agresor huyó tras intentar deshacerse del arma. La víctima tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios y trasladado a un centro hospitalario debido a la entidad de las lesiones.

La investigación ha quedado en manos del Distrito de Playa de la Policía Nacional, y los agentes realizaron diversas gestiones hasta conseguir identificar y localizar al presunto autor. Finalmente, el pasado jueves el hombre fue interceptado y detenido como presunto autor de un delito de lesiones.

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Un joven de 22 años murió, hace justo una semana, en Lleida tras precipitarse de un tercer piso el pasado domingo 12 de abril. Los Mossos d'Esquadra investigan los hechos, y creen que el suceso "podría" deberse a una pelea con sus compañeros de piso. La víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave. La policía catalana mantiene la investigación abierta.

Los compañeros de piso de este joven, de 28 y 24 años, fueron detenidos, según el medio "Segre", por su presunta relación con la muerte de su compañero de piso. El joven habría mantenido una fuerte discusión con los otros inquilinos del piso que compartía y que desató una pelea.

Cuando los agentes accedieron a la vivienda desde donde se habría precipitado la víctima, observaron vestigios compatibles con una pelea en las diferentes habitaciones y una ventana que daba al patio de luces abierta. En ese momento, identificaron a los vecinos que se encontraban presentes, entre ellos dos de los inquilinos del piso, uno herido, y procedieron a detenerlos.

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