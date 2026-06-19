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CASO ANDIC

Los Mossos descartan que el fundador de Mango muriera por una distracción

En una primera declaración, Jonathan Andic aseguró que su padre se encontraba haciendo fotografías con el móvil durante una excursión por la zona de Montserrat cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, el examen técnico del teléfono revela que las únicas imágenes y vídeos captados ese día fueron realizados al inicio de la ruta, varios minutos antes de la caída.

Imagen de archivo del fundador de Mango, Isak Andic

Imagen de archivo del fundador de Mango, Isak Andic EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

La investigación sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha incorporado nuevos elementos que cuestionan la posibilidad de que el empresario se precipitara por un accidente causado por una distracción con su teléfono móvil.

Según un informe adelantado por El Nacional y elaborado por los Mossos d'Esquadra a partir del análisis del dispositivo de Andic, el empresario no estaba utilizando el teléfono en el momento de la caída, ni tampoco se encontraba caminando. Los investigadores han llegado a esta conclusión, al comprobar que el móvil no había registrado actividad ni movimiento en los instantes previos al suceso.

Diversas contradicciones

Estos hallazgos forman parte de la causa judicial que investiga las circunstancias de la muerte de Andic, en la que está implicado su hijo mayor, Jonathan Andic. La jueza encargada del caso ha señalado diversas contradicciones entre las declaraciones realizadas por este, y los datos obtenidos durante la investigación.

En una primera declaración, Jonathan Andic aseguró que su padre se encontraba haciendo fotografías con el móvil durante una excursión por la zona de Montserrat cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, el examen técnico del teléfono revela que las únicas imágenes y vídeos captados ese día fueron realizados al inicio de la ruta, varios minutos antes de la caída.

Los Mossos han determinado que las fotografías y la grabación se realizaron a las 12:17 horas en un punto cercano al comienzo del recorrido. La caída tuvo lugar once minutos después, tiempo suficiente para que ambos hubieran llegado al lugar del accidente, situado junto a un precipicio de unos cien metros de altura.

Además, los equipos de emergencia localizaron posteriormente el teléfono en el bolsillo delantero del pantalón del empresario, lo que refuerza la tesis de que no lo estaba utilizando en el momento del suceso.

Por su parte, la defensa de Jonathan Andic sostiene que las diferencias detectadas en sus declaraciones carecen de relevancia penal, y defiende que la muerte fue consecuencia de un accidente. Para respaldar esta versión, ha presentado un informe pericial basado en reconstrucciones tridimensionales, que concluye que la caída pudo producirse tras un tropiezo y un posterior resbalón por una zona de fuerte pendiente.

La investigación continúa abierta, mientras la justicia trata de esclarecer con exactitud qué ocurrió en los momentos previos a la muerte del empresario.

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