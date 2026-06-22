Una decena de vecinos evita un robo en Barcelona y retiene al ladrón hasta la llegada de los Mossos

Es domingo, a plena luz del día, cuando un hombre intenta robar a otro en la calle Sant Domènec de Barcelona. El objetivo: un reloj de alta gama. Al parecer, el asaltante pretendía hacerse con este valioso objeto que la víctima portaba en su muñeca. Un robo frustrado gracias a la ayuda de una decena de personas que presenciaron la escena y que no dudaron en intervenir.

En un vídeo que circula por internet se puede observar cómo los vecinos se abalanzaron sobre el ladrón para evitar que huyera con el reloj que acababa de sustraer. Tal y como se ve en las imágenes, este grupo de personas se enfrenta al ladrón hasta que, entre todos, consiguen reducirlo y recuperar el reloj.

Los ciudadanos consiguieron retener al ladrón hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra, que procedieron a la detención del hombre por un delito de robo con violencia.

Los hechos tuvieron lugar a las 14 horas, a plena luz del día, en una calle concurrida del centro de Barcelona. Unos hechos a los que los vecinos están cada vez más acostumbrados, especialmente en las zonas más céntricas, donde los turistas y los relojes de lujo son el blanco de los ladrones.

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