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Hallan un cadáver en las vías de la L2 del Metro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra investigan este hallazgo para intentar esclarecer como murió esta persona.

Hallan un cadáver en las vías de la L2 del Metro de Barcelona

Hallan un cadáver en las vías de la L2 del Metro de Barcelona Europa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra encontraron el domingo por la noche un cadáver en las vías de la línea L2 del Metro de Barcelona e investigan las causas de la muerte y cómo pudo acabar el cadáver en las vías del túnel cerca de la parada de Gorg en Badalona.

El aviso lo recibieron este domingo sobre las 22 horas, fuentes policiales han abierto una investigación por lo sucedido ya que no han podido confirmar si se trata de un suicidio.

No es el primer suceso

En noviembre del año pasado, un hombre murió después de caer accidentalmente en el metro de la L3 de la parada de Diagonal. Los Mossos d'Esquadra explicaron tras ver las cámaras de seguridad, que esa persona puso mal el pie y se precipitó a las vías del tren justo cuando pasaba un metro.

El viajero fue atendido por profesionales del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y fue trasladado con vida en estado grave a un hospital, donde acabó muriendo.

También, este año, un grafitero fue atropellado por un metro en la línea L10 Sur. Los hechos tuvieron lugar en la estación de la Torrassa. El hombre fue embestido por un convoy sin conductor. El grafitero resultó herido grave y fue trasladado a un centro hospitalario.

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