Un atracador muere en un tiroteo contra la Policía Local en Cádiz

El individuo, un varón de 57 años, que previamente había disparado a una patrulla de Policía tras verse sorprendido por ellos tras cometer el atraco, ha muerto después de que dos disparos de los agentes impactaran en su cuerpo.

El lugar de los hechos

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 10:00h en Puerto Serrano (Cádiz), cuando el atracador, que tenía antecedentes penales, irrumpió en un banco del pequeño pueblo gaditano. Tras cometer el robo con éxito, el individuo se encontró con agentes de la Policía Local, y sin pensárselo dos veces disparó a uno de ellos, que no tuvo problemas debido a que llevaba puesto el chaleco antibalas. "Al menos hasta en tres ocasiones" y en una "Plaza llena de gente" relataba la guardia civil, ante esto los policías hicieron uso de sus armas y el hombre se desplomó.

Los agentes intentaron reanimarle

Los agentes de policía intentaron reanimar al atracador sin éxito y el hombre acabó falleciendo. La investigación se encuentra en manos de la policía judicial de la guardia civil, que ha puesto en marcha un gran dispositivo en Puerto Serrano.