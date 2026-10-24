Dolores Redondo presenta su nueva novela: "Creo que el lugar perfecto para buscar la identidad está en los libros"

Dolores Redondo presenta 'Todas las noches todas las ciudades', una obra que plantea preguntas sobre la identidad y los límites entre lo imaginado y lo real. En una entrevista con Antena 3 Noticias, la escritora comparte algunas de las claves de su nuevo libro y reconoce que, aunque lleva años escribiendo, la responsabilidad de publicar una nueva historia sigue acompañándola.

Una escritora que no pierde el respeto a sus lectores

La conversación transcurre en una sala que bien podría pertenecer al universo de Benedict Newman, el personaje que protagoniza su nueva obra. Allí, la escritora habla de cómo este título se incorpora al conjunto de novelas que ya forman parte de su trayectoria. "Se une a todas las novelas que ya hay en mi despacho", explica la autora.

Redondo confiesa que nunca se ha sentado a escribir con miedo a no estar a la altura. Sin embargo, ese temor llega de otra forma cuando tiene que entregar la novela a su público.

Es entonces cuando aparece el vértigo. La escritora reconoce que la publicación implica una responsabilidad que no desaparece con la experiencia: cada libro supone volver a encontrarse con los lectores.

Cuando la ficción amenaza con confundirse con la realidad

En 'Todas las noches todas las ciudades', Dolores Redondo propone una historia protagonizada por un escritor de éxito que parece perderse dentro de su propio universo literario, hasta el punto de dejar de distinguir con claridad entre la realidad y la ficción.

La novela abre así la puerta a una reflexión sobre la identidad y la búsqueda personal. "Hay gente buscando su identidad quizá en lugares equivocados", señala la escritora durante la entrevista. Frente a esa búsqueda, reivindica el papel de la literatura: "Creo que el lugar perfecto es en los libros".

¿Qué ocurriría si alguien imitara los crímenes de tus novelas?

En la entrevista, Dolores plantea también una posibilidad a modo de spoiler: ¿Qué pasaría si alguien comenzara a imitar en la vida real los crímenes que aparecen en las novelas de un escritor?

Con esta nueva obra, Redondo vuelve a sus lectores con una historia que llevaba años esperando a ser contada. Una historia que invita a preguntarse no solo qué encontramos en los libros, sino también qué parte de nosotros mismos buscamos cuando nos adentramos en ellos.