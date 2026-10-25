Efemérides de hoy 25 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 25 de octubre?

El 25 de octubre de 2020, Chile aprueba vía referéndum modificar la Constitución de 1980, la carta magna promulgada durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. La victoria de la opción de cambio fue definitiva: un 78,28% de los electores marcó la casilla de “Apruebo” ante la pregunta: “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”. La segunda cuestión que trató el plebiscito determinó el órgano encargado de redactar el nuevo texto fundamental, siendo elegida la opción de una “Convención Constitucional” con el 79,18% de los votos.

Este sufragio registró la mayor participación en el país desde la implementación del voto voluntario e inscripción automática en 2012, alcanzando un 50,95% de concurrencia sobre el total de ciudadanos habilitados para sufragar.

Un 25 de octubre, pero de 1980, New Order debuta como cuarteto en Mánchester. La banda británica surgió tras la disolución de Joy Division a causa del suicidio de su vocalista, Ian Curtis, el 18 de mayo de ese mismo año. Los miembros supervivientes (Bernard Sumner, Stephen Morris y Peter Hook) decidieron continuar con el proyecto musical e incorporaron a Gillian Gilbert (pareja de Morris) como teclista y guitarrista. En este concierto, celebrado en el local The Squat, la formación definitiva interpretó, entre otros temas, "Ceremony", la última composición realizada junto a Curtis y que se convertiría en el primer sencillo oficial de la agrupación.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 25 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 25 de octubre?

1878.- Atentado frustrado contra Alfonso XII, en la calle Mayor de Madrid.

1906.- El español Santiago Ramón y Cajal y el italiano Camilo Golgi ganan el premio Nobel de Medicina.

1936.- Durante la guerra civil española, 515 toneladas de oro del Banco de España se embarcan en Cartagena, con destino a la URSS.

1945.- La Asamblea General de la ONU aprueba la admisión de China.

1956.- El español Juan Ramón Jiménez gana el Premio Nobel de Literatura.

1979.- En España y tras sendas consultas, quedan refrendados los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco.

1995.- Se estrena en Broadway el musical "Víctor o Victoria”, que protagonizan Julie Andrews y Robert Preston.

2001.- Microsoft lanza su sistema operativo XP para ordenadores personales.

2017.- El Supremo de Venezuela en el exilio ordena la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente.

2018.- Sahlework Zewde, nombrada primera mujer presidenta de la historia de Etiopía.

2024.- Ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde Leonor de Borbón ha sido la encargada, por primera vez, de la entrega en los galardones.

¿Quién nació el 25 de octubre?

1825.- Johan Strauss, compositor austriaco.

1881.- Pablo Ruiz Picasso, pintor español.

1921.- Miguel I de Rumanía, rey en el exilio.

1931.- Annie Girardot, actriz francesa.

1984.- Katheryn Elizabeth Hudson, cantante estadounidense conocida como Katy Perry.

2001.- Isabel de Brabante, princesa de Bélgica, duquesa de Brabante y heredera al trono de Bélgica.

2006.- Camilo Joaquín Villaruel, conocido como Milo J, cantante argentino.

¿Quién murió el 25 de octubre?

1866.- Modesto Lafuente, historiador español.

1993.- Vincent Leonard Price, actor estadounidense.

1999.- Payne Stewart, jugador de golf estadounidense.

2002.- Richard Harris, actor irlandés.

2013.- Amparo Soler Leal, actriz española.

2020.- Dolores Caballero Abril, "Dolores Abril", actriz y cantante española.

2021.- Fofi Yenimatá, política griega.

¿Qué se celebra el 25 de octubre?

Hoy, 25 de octubre, se celebra el Día Europeo de la Justicia.

Horóscopo del 25 de octubre

Los nacidos el 25 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 25 de octubre

Hoy, 25 de octubre, se celebra santa Engracia de Segovia.