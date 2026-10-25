¿Sabías que España tiene un huso horario que no le corresponde? Este es el motivo

La situación actual tiene una particularidad bastante curiosa. Por su localización geográfica, la España peninsular debería encontrarse en el horario del meridiano de Greenwich, el mismo que corresponde al Reino Unido y que históricamente se utilizaba como referencia.

Sin embargo, actualmente la mayor parte del territorio español se encuentra en la Hora Europea Central, la misma que utilizan países como Alemania y que tiene a Berlín como referencia.

La diferencia puede parecer pequeña: simplemente una hora en el reloj. Pero cuando se compara la hora oficial con la posición del sol, especialmente en las zonas situadas más al oeste de la Península, el desfase puede resultar mucho más llamativo.

De hecho, algunos especialistas señalan que en determinadas épocas del año la diferencia entre la hora solar y la oficial puede rondar las tres horas en las zonas más occidentales.

Antes de llegar a esta situación, además, España ni siquiera tenía una hora común en todo su territorio:

A finales del siglo XIX, cada provincia podía tener una hora diferente.

No fue hasta finales de ese siglo cuando comenzó a establecerse una referencia horaria común.

Antes de 1940, España se regía por el horario del meridiano de Greenwich.

El cambio de hora de 1940

La explicación de por qué España acabó utilizando el horario que tiene actualmente se encuentra en 1940. Ese año se adelantó una hora el reloj de los españoles.

A partir de entonces, España pasó a situarse en el horario que actualmente asociamos con países de Europa Central.

Durante años se ha relacionado esta decisión con el contexto político de la época. Sin embargo, esta explicación no es tan sencilla como puede parecer.

Expertos en Física señalan que la coincidencia con el horario de Berlín pudo ser simplemente una consecuencia del cambio, ya que otros países también adelantaron sus relojes durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque lo realmente llamativo llegó después.

Cuando terminó la guerra, algunos países que habían modificado temporalmente su horario regresaron al que les correspondía. Reino Unido y Portugal, por ejemplo, recuperaron el horario de Greenwich. España, en cambio, mantuvo el cambio.

Y así, aquella decisión tomada décadas atrás terminó convirtiéndose en el horario habitual del país.

¿Debería España tener una hora menos?

La cuestión no es nueva y sigue generando debate cada vez que llega el momento de cambiar la hora.

Si España recuperase el horario de Greenwich, los relojes estarían más alineados con la posición geográfica del país y con las horas de luz solar.

Pero el asunto no afecta únicamente a España.

Otros países europeos como Francia, Bélgica, Países Bajos o Luxemburgo también se encuentran en un huso horario que, atendiendo a su posición geográfica, no sería el que les correspondería.

Además, la propia distribución de España hace que la cuestión sea especialmente curiosa. Mientras el sol sale antes por el este de la Península y las Baleares, las zonas occidentales reciben la luz solar más tarde.

Por eso, hablar de cambiar una hora en el reloj no es únicamente hablar de números.

Detrás de esa decisión hay décadas de historia, costumbres y una forma concreta de organizar nuestra vida diaria.

Quizá por eso, cada vez que alguien se pregunta por qué cenamos cuando todavía hay luz o por qué nuestros horarios parecen tan particulares, la respuesta no está en el presente, sino en una decisión tomada hace más de 80 años.