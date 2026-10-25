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Muere un hombre en un piso okupa de Pontevedra tras una pelea

Una patrulla de la Policía Local de Pontevedra se desplazó al lugar y encontró a los dos hombres peleándose y llenos de sangre.

Vehículo de la Policía Autonómica de Galicia

Vehículo de la Policía Autonómica de Galicia EUROPA PRESS

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Un hombre de más de 50 años ha perdido la vida este sábado, tras una pelea con otro individuo de la misma edad en un piso okupa de Cangas, en Pontevedra.

Los hechos ocurrieron a las 22:15 horas de la pasada noche, en la rúa Atranco, cuando la Policía recibía una llamada alertando de una pelea en un edificio okupado. Inmediatamente después se desplazó hasta el lugar una patrulla de la Policía de Local Pontevedra, y encontraron a los dos hombres peleándose y con sangre en el cuerpo.

Los agentes lograron separarlos, y a los pocos minutos uno de ellos perdía la vida pese a la asistencia sanitaria recibida. La zona estuvo acordonada mientras los servicios policiales trabajaban para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El otro varón fue detenido y puesto a disposición judicial.

Otros sucesos en Pontevedra

Hace tan solo un mes ocurría un suceso similar, también en Pontevedra, concretamente en el municipio de Ponteareas, donde un hombre era detenido acusado de matar de forma violenta a su madre octogenaria. El arresto se producía en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde el propio detenido había ido para ser atendido y donde acabó confesando el crimen.

Varios efectivos del Instituto Armado se desplazaron hasta el lugar donde ocurrieron los hechos, en la Rúa dos Carballos. Según indicaron fuentes cercanas a la investigación, la víctima presentaba lesiones de gravedad y fue localizada a las dos y media de la tarde.

El presunto autor de los hechos tenía antecedentes psiquiátricos según indicaban las mismas fuentes.

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