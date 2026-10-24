Graves disturbios en el centro de Barcelona: saqueos, incendios y enfrentamientos con los Mossos

Graves disturbios este sábado por la tarde en el centro de Barcelona. Una concentración de decenas de jóvenes convocada a través de las redes sociales ha derivado en saqueos de comercios, incendios de contenedores, destrozos en el mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra, que han tenido que desplegar a sus unidades antidisturbios para tratar de controlar la situación.

La protesta, difundida en internet bajo el lema 'Institut Indignats', ha reunido en la plaza de Cataluña a decenas de jóvenes, muchos de ellos vestidos de negro y algunos con el rostro cubierto. La convocatoria se inspira en el movimiento francés 'Lycéens Indignés', vinculado a las movilizaciones estudiantiles que se han producido durante las últimas semanas en Francia.

Según fuentes de la policía catalana, los incidentes comenzaron cuando algunos de los concentrados empezaron a provocar daños en el mobiliario urbano y a lanzar piedras y objetos contundentes contra los agentes. La intervención de los antidisturbios provocó que los manifestantes se dispersaran en pequeños grupos por las calles próximas a la plaza de Cataluña, donde continuaron los enfrentamientos.

Organizada por las redes sociales

Según la información disponible, la protesta habría sido organizada mediante las redes sociales y no estaría vinculada a ningún lema concreto conocido. La convocatoria recuerda a las movilizaciones registradas en Francia, algunas de ellas con episodios violentos, tras las protestas estudiantiles en defensa de la educación pública.

La movilización también ha comenzado a difundirse en plataformas digitales. En un vídeo publicado en TikTok, acompañado de un mensaje que hace referencia a las protestas francesas, se anima a los jóvenes a participar en la concentración celebrada este sábado, 24 de octubre, en Barcelona.

Escaparates rotos y contenedores incendiados

Los altercados se han intensificado conforme avanzaba la tarde. Varios grupos de manifestantes encapuchados han intentado saquear establecimientos comerciales, han roto escaparates y han prendido fuego a contenedores, mobiliario urbano y toldos de algunas terrazas situadas en las inmediaciones de la plaza de Cataluña.

La situación ha obligado a intervenir a los Mossos d'Esquadra, cuyos agentes antidisturbios han perseguido a los grupos más violentos por las calles del centro de Barcelona y han realizado cargas para dispersarlos.

Los incidentes se han producido en una de las zonas más transitadas de la capital catalana, con una gran afluencia de ciudadanos y turistas que disfrutaban de la tarde del sábado. Además, los enfrentamientos han tenido lugar a pocos metros de la acampada por el derecho a la vivienda que permanece instalada desde hace semanas en la plaza de Cataluña, aunque por el momento no se ha informado de una relación directa entre ambas movilizaciones.

Cortados los accesos a la plaza de Cataluña

Ante la gravedad de los disturbios, la Guardia Urbana ha cerrado los accesos a la plaza de Cataluña, restringiendo la circulación en el entorno comprendido entre la plaza de Urquinaona y la plaza de la Universitat.

Los comercios de la zona también han adoptado medidas de seguridad para evitar nuevos daños. Entre ellos, El Corte Inglés ha bajado las persianas de sus instalaciones mientras continuaban los enfrentamientos entre los manifestantes y los agentes policiales.

El despliegue de los Mossos d'Esquadra se ha extendido por las calles próximas a la plaza de Cataluña, donde varios grupos han seguido provocando destrozos y enfrentándose a la policía.

Los Mossos piden que se evite la zona

La policía catalana ha lanzado un aviso a través de su cuenta oficial de X para pedir a la población que no se acerque al centro de Barcelona mientras continúen los altercados.

Los Mossos d'Esquadra han advertido de la presencia de grupos "violentos" que están quemando contenedores, causando daños en el mobiliario urbano y lanzando piedras contra los agentes desplegados en la zona.

Por el momento, no ha trascendido un balance oficial de personas heridas o detenidas como consecuencia de los enfrentamientos.

La situación continúa bajo vigilancia policial, con los accesos a la plaza de Cataluña restringidos y varios establecimientos comerciales cerrados por precaución.

Los incidentes de este sábado se producen después de varias semanas de movilizaciones estudiantiles en Francia, cuyo movimiento de protesta ha inspirado la convocatoria difundida en Barcelona bajo el lema 'Institut Indignats'. Una concentración que ha terminado convirtiéndose en una tarde de graves altercados en pleno centro de la capital catalana.

"Francia ha demostrado que no tiene miedo. ¿Y nosotros?"

El mensaje viral que llamaba a la protesta apelaba al descontento de las nuevas generaciones y las insta a movilizarse para reclamar cambios, tomando como referencia las protestas que han tenido lugar en el país vecino. El mensaje textual del vídeo de TikTok decía: "Francia ya ha demostrado que no tiene miedo. ¿Y nosotros?, estamos hartos de quejarnos y que nada cambie. Es hora de demostrar que nuestra generación también tiene huevos. Barcelona, Plaza de Cataluña, 24, ¿Vas a venir o vas a seguir mirando desde la pantalla?".

Ante la posibilidad de que se produjeran altercados, algunos establecimientos comerciales de la zona habían optado por proteger sus escaparates con paneles de conglomerado.