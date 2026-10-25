Noticias de hoy, domingo 25 de octubre de 2026

Los disturbios en Barcelona dejan 128 detenidos, más de 70 de ellos menores, y un gran malestar entre los comerciantes. Los Mossos apuntan a una acción coordinada para delinquir en una protesta no autorizada que reunió a medio millar de jóvenes convocados por redes sociales. El gremio de la restauración denuncia que nadie les advirtió de lo que podía ocurrir.

Feijóo acusa a Sánchez de "jugar con fuego" tras los disturbios en Barcelona y promete bajar impuestos y subir pensiones

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo a Pedro Sánchez de "jugar con fuego" tras los disturbios registrados el sábado en Barcelona. Durante la presentación de los cabezas de lista populares al Congreso, celebrada en Salamanca, ha sostenido que el Ejecutivo y sus aliados alientan la tensión ante la posibilidad de perder las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"Como han perdido la calle, quieren incendiarla", ha afirmado Feijóo, que ha atribuido a los que denomina "discípulos del muro" una resistencia a abandonar el poder. El dirigente popular ha llamado a los ciudadanos a unirse para "votar en paz y en libertad" y ha prometido actuar con firmeza frente a los violentos.

Detienen a 128 personas en los disturbios de Barcelona, el 56 % menores de edad

Unas 128 personas, de las cuales aproximadamente el 56 % son menores de edad, han sido detenidas durante los graves disturbios registrados en el centro de Barcelona, según han informado los Mossos este domingo. De las personas arrestadas hay 122 hombres y 6 mujeres, y sólo dos de ellos tenían antecedentes. Todos ellos han sido detenidos por desórdenes públicos. Además, 15 policías han resultado heridos.

Los incidentes comenzaron durante una concentración no autorizada convocada a través de las redes sociales en la plaza de Cataluña, y se extendieron por las calles cercanas.

Mujeres Caballas se manifiestan en Madrid para exigir soluciones a la crisis migratoria

La plataforma ciudadana Mujeres Caballas ha salido este domingo a las calles de Madrid para reclamar medidas urgentes ante la situación que atraviesa Ceuta tras las entradas masivas de migrantes registradas el pasado 30 de julio. Bajo el lema "Ceuta se planta en Madrid", la movilización busca exigir una respuesta institucional y un plazo de 30 días para avanzar hacia la recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma.

La marcha ha comenzado a las 11:30 horas en la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, y posteriormente ha avanzado por el paseo del Prado, la zona de Neptuno y la carrera de San Jerónimo hasta llegar a la plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados. Allí ha tenido lugar la lectura de un manifiesto con las principales demandas de las convocantes.