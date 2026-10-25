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Noticias de hoy, domingo 25 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, domingo 25 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, lunes 19 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 25 de octubre de 2026

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Los disturbios en Barcelona dejan 128 detenidos, más de 70 de ellos menores, y un gran malestar entre los comerciantes. Los Mossos apuntan a una acción coordinada para delinquir en una protesta no autorizada que reunió a medio millar de jóvenes convocados por redes sociales. El gremio de la restauración denuncia que nadie les advirtió de lo que podía ocurrir.

Feijóo acusa a Sánchez de "jugar con fuego" tras los disturbios en Barcelona y promete bajar impuestos y subir pensiones

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo a Pedro Sánchez de "jugar con fuego" tras los disturbios registrados el sábado en Barcelona. Durante la presentación de los cabezas de lista populares al Congreso, celebrada en Salamanca, ha sostenido que el Ejecutivo y sus aliados alientan la tensión ante la posibilidad de perder las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"Como han perdido la calle, quieren incendiarla", ha afirmado Feijóo, que ha atribuido a los que denomina "discípulos del muro" una resistencia a abandonar el poder. El dirigente popular ha llamado a los ciudadanos a unirse para "votar en paz y en libertad" y ha prometido actuar con firmeza frente a los violentos.

Detienen a 128 personas en los disturbios de Barcelona, el 56 % menores de edad

Unas 128 personas, de las cuales aproximadamente el 56 % son menores de edad, han sido detenidas durante los graves disturbios registrados en el centro de Barcelona, según han informado los Mossos este domingo. De las personas arrestadas hay 122 hombres y 6 mujeres, y sólo dos de ellos tenían antecedentes. Todos ellos han sido detenidos por desórdenes públicos. Además, 15 policías han resultado heridos.

Los incidentes comenzaron durante una concentración no autorizada convocada a través de las redes sociales en la plaza de Cataluña, y se extendieron por las calles cercanas.

Mujeres Caballas se manifiestan en Madrid para exigir soluciones a la crisis migratoria

La plataforma ciudadana Mujeres Caballas ha salido este domingo a las calles de Madrid para reclamar medidas urgentes ante la situación que atraviesa Ceuta tras las entradas masivas de migrantes registradas el pasado 30 de julio. Bajo el lema "Ceuta se planta en Madrid", la movilización busca exigir una respuesta institucional y un plazo de 30 días para avanzar hacia la recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma.

La marcha ha comenzado a las 11:30 horas en la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, y posteriormente ha avanzado por el paseo del Prado, la zona de Neptuno y la carrera de San Jerónimo hasta llegar a la plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados. Allí ha tenido lugar la lectura de un manifiesto con las principales demandas de las convocantes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

VÍDEO: Sale ardiendo un autobús en la estación Plaza de Armas de Sevilla

Plaza de Armas en Sevilla

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Sociedad

Canarias está al límite tras un nuevo repunte migratorio

Canarias está al límite tras un nuevo repunte migratorio

Noticias de hoy, lunes 19 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 25 de octubre de 2026

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña.

Dos detenidos por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló tras decirles que no tenía una vivienda municipal disponible

Acampada Puerta del Sol
AGRESIÓN SEXUAL

Detienen a un joven de 26 años en la acampada de Sol por agredir sexualmente a una joven

Vehículo de la Policía Autonómica de Galicia
OKUPAS

Muere un hombre en un piso okupa de Pontevedra tras una pelea

Las protestas sacuden Europa: de los disturbios en Francia a las barricadas incendiadas en Italia
PROTESTAS BARCELONA

Detienen a 128 personas en los disturbios de Barcelona, el 56 % menores de edad

Los altercados, convocados a través de las redes sociales, dejan comercios vandalizados, contenedores incendiados y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra en el centro de la ciudad.

Husos horarios en España y en el mundo
Cambio de hora

¿Sabías que España tiene un huso horario que no le corresponde? Este es el motivo

España tiene, con la excepción de Canarias, un huso horario que no coincide con el que le correspondería por su posición geográfica y para entender por qué ocurre hay que viajar unas décadas atrás en el tiempo.

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 25 de octubre?

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Dolores Redondo presenta su nueva novela: "Creo que el lugar perfecto para buscar la identidad está en los libros"

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Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales.

Graves disturbios en el centro de Barcelona: saqueos, incendios y enfrentamientos con los Mossos

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