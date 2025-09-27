VÍDEO: Arranca la reconstrucción del edificio de Campanar por el incendio en el que murieron 10 personas

Meses después de la tragedia que golpeó al barrio de Campanar, en Valencia, ha comenzado la reconstrucción del edificio que quedó reducido a escombros por el devastador incendio del 22 de febrero de 2024. Aquel fuego, que se propagó con rapidez por el material del revestimiento exterior, acabó con la vida de 10 personas y dejó a cientos de vecinos sin hogar.

Tras un largo proceso de desescombro y limpieza, este fin de semana se ha colocado la primera placa de la fachada, un gesto que marca el inicio de las obras de rehabilitación. El acto incluirá un minuto de silencio en homenaje a las víctimas.

La presión vecinal ha sido clave para que el proyecto echara a andar. Muchos de los afectados llevan más de un año esperando para poder volver a sus casas, y con el arranque de los trabajos de reconstrucción ya ven más cerca ese momento.

