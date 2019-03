Disputa entre varias protectoras por la muerte de una perrita en un desfile

El resto de las protectoras encargó una necropsia de la que se desprende que fue por un problema cardiaco previo, según la Federación para la Protección Animal de Madrid (FAPAM).

Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de febrero en la feria para el Profesional del Animal de Compañía (Propet), en el que participaron como modelos perros de criaderos y perros abandonados de la Asociación para la Liberación y Bienestar Animal (Alba) de Madrid. Todos ellos lucían chalecos, pijamas, abrigos y complementos de la marca 'Dog Model'.



De repente, la presidenta de la FAPAM, Maite Cubillo, pidió un veterinario urgentemente, y es que uno de los perros se había desmayado y agonizaba entre sus brazos, muriendo poco después, tras ser asistido por los veterinarios del evento. El can fallecido era un perro abandonado de dos años de edad blanco y negro cruce de perro de aguas.



Según informó el presidente de la asociación El Refugio, Nacho Paunero, que estaba presente en el desfile, el perro murió estrangulado por el abrigo que llevaba. En cambio, según el comunicado remitido por los organizadores del evento titulado 'El perro que nunca murió estrangulado en un desfile' "Paunero no sólo no acudió a ayudar a sus compañeros, sino que se dedicó a grabar la desgracia con todo detalle y corrió a hacerla llegar a la prensa".



Por este motivo, la presidenta de FAPAM anunció que han enviado un burofax al Refugio para que aporte las pruebas de la supuesta asfixia y de quien presuntamente se lo confirmó. Además, estudian emprender acciones legales contra la asociación por haber intentado desprestigiar y menoscabar "sin motivo" a las entidades y empresas implicadas. "Tenía problemas cardiacos y podía haber muerto en cualquier otro sitio", indicó Cubillo.



La respuesta de El Refugio



En respuesta a estas asociaciones, El Refugio asegura que el video que grabaron recoge cómo miembros de Alba "enseñan el abrigo que causó la muerte del can y a una persona que presencia la muerte comentando desconsolada: 'Se ha enganchado con el abrigo. Si es que estas mariconadas no son para perros'".



"Ese mismo día se mantuvo además una conversación telefónica con Amnistía Animal de la Comunidad de Madrid, de la que es presidenta Matilde Cubillo, en concreto con Almudena Beltrán, donde nos confirmaba que había sido una desgracia y que el motivo de la muerte del perro fue que la dejaron dentro de uno de sus coches con el abrigo puesto y se enganchó con la palanca de cambios", indicó el Refugo.



La perrita se llama Carol



La perrita, una caniche mestiza de 14 meses, se llamaba Carol Martos, en honor a la presidente de Alba, Carolina Corral. Precisamente tres días después iba a ser operada de una luxación de rótula antes de ser enviada a su nuevo hogar, en la localidad jienense de Martos.



"Queríamos que fuera operada antes de dársela a su dueña para que no tuvieran que cargar con ese coste. Ella me ha escrito un correo electrónico muy apenada por lo sucedido", indicó Corral.