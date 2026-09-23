Disparan a un hombre mientras cenaba en Muelle Uno, en Málaga

Nuevo episodio con armas de fuego en Málaga capital. Un hombre de 47 años resultó gravemente herido en la noche de este martes tras recibir varios disparos mientras cenaba en la terraza de un restaurante de Muelle Uno.

Los hechos ocurrieron pasadas las 22:30 horas, cuando la víctima se encontraba cenando junto a un grupo de personas. Según los testigos, dos individuos, a cara descubierta, accedieron a la zona por las escaleras que comunican el Paseo de la Farola con el entorno de los restaurantes y se dirigieron directamente hacia el hombre.

Los sospechosos cruzaron por delante de una terraza contigua y llegaron hasta el local Lounge Bar La Plaza, donde se encontraba la víctima. Allí, presuntamente, efectuaron varios disparos a corta distancia antes de abandonar rápidamente el lugar.

Uno de los proyectiles alcanzó al hombre en la cara y le provocó una herida con orificio de entrada y salida. Según los testigos, el impacto le causó graves lesiones y le "desfiguró la cara".

Los servicios sanitarios se desplazaron hasta Muelle Uno para atender al herido. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional de Málaga, donde permanece ingresado en estado crítico.

Momentos de tensión entre los clientes

Las detonaciones provocaron momentos de confusión y alarma entre los clientes y trabajadores de los establecimientos próximos. Algunos de los presentes pensaron inicialmente que se trataba de petardos, pero poco después comprobaron que se había producido un tiroteo y abandonaron la zona.

Varias dotaciones de la Policía Nacional y de la Policía Local se desplazaron hasta Muelle Uno. Los agentes acordonaron el área y tomaron declaración a los testigos para tratar de reconstruir lo ocurrido.

Los autores huyeron a pie y, por el momento, no se han producido detenciones. La investigación permanece abierta para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

Segundo tiroteo en Málaga en apenas cinco días

El tiroteo de Muelle Uno se produce apenas cinco días después de otro episodio con armas de fuego registrado en Málaga capital.

El pasado viernes, 18 de septiembre, un joven de 20 años fue tiroteado cuando se encontraba sentado en un banco en las inmediaciones de su domicilio, en la zona de Barcenillas. Recibió varios impactos de bala y fue trasladado con vida al Hospital Regional de Málaga, donde falleció horas después como consecuencia de las heridas sufridas.

Por este crimen fueron detenidos tres hombres, que posteriormente pasaron a disposición judicial. El juez decretó para los tres prisión provisional, comunicada y sin fianza mientras continúa la investigación sobre las circunstancias del homicidio.

Los investigadores barajan que el joven pudo ser asesinado por error y sostienen que, según las pesquisas realizadas hasta el momento, no tendría relación con el crimen organizado.